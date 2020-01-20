Главные события выходных 18-19 января

Обзор «Новой».

Участники конференции по Ливии согласовали план урегулирования, но так и не усадили конфликтующие стороны за стол переговоров; Полиция в Москве задержала более 10 человек на согласованном антифашистском шествии; Путин высказался против практики бессрочного пребывания у власти, а вот страна с настоящем пожизненным правителем — Великобритания — уже весной может лишиться полноценных принца и герцогини: Гарри и Меган Маркл отказываются от своих титулов.

Участники переговоров по Ливии договорились решать конфликт политическим путем

На прошедшей в воскресенье, 19 января, в Берлине конференции представители 16 стран и организаций выступили с совместным заявлением после четырехчасовых переговоров.

Участники договорились усилить оружейное эмбарго в отношении конфликтующих сторон. На территории Ливии должны быть прекращены все военные передвижения. В документе зафиксирован призыв демобилизировать и разоружить боевиков. Подписанты также обязались прекратить любое вмешательство в вооруженный конфликт.

Стороны переговоров призвали Совет безопасности ООН ввести санкции против нарушителей режима прекращения огня. При этом, по словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, введение санкций за нарушение оружейного эмбарго не обсуждалось.

В условиях фактического двоевластия в Ливии участники конференции предложили восстановить государственную монополию на насилие и вернуться к единой ливийской армии.

Кроме того, под контролем будущего единого правительства должен быть создан механизм экономического восстановления страны, а до этого — военный комитет, куда войдут по пять представителей от каждой из сторон (Правительства национального согласия Фаиза Сарраджа и Ливийской национальной армии Халифы Хафтара). Комитет встретится в Женеве в ближайшие дни, а экономические реформы обсудят в самой Ливии через две-три недели.

За соблюдением режима прекращения огня будет наблюдать мониторинговая комиссия, она же определит линию разграничения между сторонами.

Теперь берлинский документ должен быть одобрен Совбезом ООН. Уже в феврале стороны планируют начать политическое урегулирование под эгидой ООН.

В конференции приняли участие президент РФ Владимир Путин, генсек ООН Антониу Гутерриш, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, госсекретарь США Майкл Помпео, президент Турции Тайип Эрдоган, президент Франции Эмманюэль Макрон, а также представители Китая, Алжира, Египта и ОАЭ.

Сарадж и Хафтар также прибыли в Берлин, однако существующие разногласия не позволили им провести переговоры лично. Как пояснила Меркель, стороны не разговаривают друг с другом, они так и не стали частью конференции и сидели в разных помещениях.

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В ходе согласованного антифашистского марша в Москве 19 января задержаны более 10 человек

Перед началом шествия полиция задержала мужчину. По словам очевидцев, он нес плакат: «Путин, уходи».

Как сообщил корреспондент «Новой газеты», возле станции метро Кропоткинская были также задержаны около трех человек. Участники шествия утверждают, что это провокаторы из числа националистов.

В конце маршрута следования колонн — на Гоголевском бульваре — сотрудники МВД задержали еще восемь человек. В руках у некоторых из них был баннер «Объединяй ЛГБТ+ против репрессий». Участников акции доставили в ОВД «Арбат». По данным портала ОВД-инфо, среди них были пятеро несовершеннолетних, которых отпустили без составления протоколов спустя пять часов после задержания.

На троих задержанных составлены протоколы по ч. 1 ст. 6.21 КоАП (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних), их также отпустили из ОВД.

Ежегодное антифашистское шествие в Москве традиционно посвящено памяти журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова, убитых неонацистами по политическим мотивам в январе 2009 года. По оценке «Белого счетчика», в воскресном шествии приняли участие 1,3 тыс. человек.

Как проходила акция, смотрите в фоторепортаже «Новой».

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Владимир Путин раскритиковал советскую практику пожизненного пребывания лидеров страны у власти

На встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге в субботу, 18 января, Путин высказался против практики 1980-х гг., «когда руководители государства один за одним, до конца своих дней оставаясь у власти, уходили из этой власти, не обеспечивая при этом необходимых условий трансформации власти».

Так президент ответил на предложение одного из ветеранов законодательно отказаться от конкретных сроков пребывания главы государства на посту.

Ранее Путин предложил вынести на обсуждение пакет поправок в Конституцию, в том числе, закрепить в законе роль и статус Госсовета — на данный момент совещательного органа.

Некоторые эксперты полагают, что новую структуру Путин может возглавить сам, заняв невыборную должность и продолжая оказывать влияние на российскую политику в новой роли.

До этого на ежегодной пресс-конференции Путин предлагал убрать из конституционной статьи об ограничении сроков президентской власти слово «подряд».

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Пара пояснила о своем желании перестать быть частью королевской семьи еще в начале января. Теперь в Букингемском дворце официально определили порядок предоставления им финансовой независимости.

С весны супруги откажутся от использования титулов Его и Ее Высочеств, а также больше не будут исполнять официальные обязанности членов монаршей фамилии и получать за это деньги.

При этом они намерены сохранять титулы герцога и герцогини Сассекских и распределять свое время между Великобританией и Северной Америкой.

Чета также вернет в бюджет 2,4 млн фунтов (более 3 млн долларов), потраченных на ремонт коттеджа Фрогмор-хаус, который им подарила Елизавета II.

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Источник: Новая газета

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