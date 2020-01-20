Предложена поправка в Конституцию о депутатах Госдумы

Депутатом Госдумы может быть избран гражданин, достигший 21 года и не имеющий иностранного гражданства либо вида на жительство, следует из проекта поправки в Конституцию.
Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на проект поправки в Конституцию.
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Последнее: Депутатом Госдумы может быть избран гражданин, достигший 21 года и не имеющий иностранного гражданства либо вида на жительство, следует из проекта поправки в Конституцию. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на проект поправки в Конституцию.
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