В проекте поправок в Конституцию закреплено увеличение МРОТ

Конституция РФ будет гарантировать МРОТ не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения, следует из проекта закона о поправке к Конституции.
Об этом информирует РИА «Новости».
В понедельник президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, в котором предлагается закрепить нормы об индексации пенсий и новые требования к кандидатам в президенты. Также предложено вернуть норму о том, что должность президента нельзя занимать более двух сроков.
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Последнее: Депутатом Госдумы может быть избран гражданин, достигший 21 года и не имеющий иностранного гражданства либо вида на жительство, следует из проекта поправки в Конституцию. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на проект поправки в Конституцию.
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