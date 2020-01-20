Автоновости: Новая система регистрации автомобилей в России уже сбоит

Возможность получить регистрационные знаки при покупке нового автомобиля непосредственно у дилера появилась с 1 января. Однако на деле она оборачивается для автомобилистов дополнительными расходами, штрафами и возможностью лишения прав.

С 1 января ГИБДД может ограничиться выдачей "виртуального номера" – комбинации из букв и цифр, по которой автовладелец – либо дилерский центр, где он приобретает автомобиль – уже самостоятельно должен изготовить номерные знаки. И, как оказалось, только с этими знаками можно покидать здание автосалона.

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Однако сами дилеры пока работать по этой системе не начали. Как уточняет издание Autonews, дилеры, во-первых, не ощутили спроса на новую услугу, во-вторых, ждут окончательного завершения оформления нормативных документов, которые будут регламентировать работу дилерских центров по этой системе. Не поступили в автосалоны и разъяснения от региональных ГИБДД по процедуре аккредитации дилерских центров. В целом как продавцы автомобилей, так и регистрационные подразделения ведомства к работе по анонсированной схеме оказались не готовы.

Между тем, в этой ситуации у ГИБДД появляется полное право штрафовать автомобилистов по части 2 ст. 12.2 КоАП, которая предусматривает ответственность за езду без регистрационных знаков. Грозит автомобилисту, оказавшемуся в своего рода ловушке, либо пятитысячный штраф, либо лишение права управления на 3 месяца.

В некоторых отделениях ведомства изданию заявили, что про изменения в порядке регистрации только рассказали по телевизору, а на деле ничего не изменилось. Чтобы избежать вышеупомянутой ответственности, советуют привозить автомобиль за номерами на эвакуаторе. На деле же свежеиспеченный владелец автомобиля может по-прежнему использовать те 10 дней, которые даются российскими нормами для процесса оформления – но только в том случае, если автомобиль еще не поставлен на учет. Если же машину у дилера зарегистрировали в ГИБДД, но номера отсутствуют, передвигаться на таком автомобиле действительно нельзя.

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Последнее: Возможность получить регистрационные знаки при покупке нового автомобиля непосредственно у дилера появилась с 1 января. Однако на деле она оборачивается для автомобилистов дополнительными расходами, штрафами и возможностью лишения прав. С 1 января ГИБДД может ограничиться выдачей "виртуального номера" – комбинации из букв и цифр, по которой автовладелец – либо дилерский центр, где он приобретает автомобиль […]