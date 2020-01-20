Опубликован текст поправок в Конституцию

В проекте закона о поправке в Конституцию говорится, что одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков.
Кроме того, в документе прописано, что премьер-министр, а также члены правительства назначаются президентом после их утверждения Госдумой, а президентом может быть гражданин, достигший 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, без иностранного гражданства, передает РИА «Новости».
Ранее в понедельник Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В проекте закона о поправке в Конституцию говорится, что одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков. Кроме того, в документе прописано, что премьер-министр, а также члены правительства назначаются президентом после их утверждения Госдумой, а президентом может быть гражданин, достигший 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Нафтогаз» станет посредником между «Газпромом» и новым оператором украинской ГТС – Витренко / 22 декабря
- Пожар в центре Одессы. Спасатели продолжают разбирать завалы, судьба 14 человек остается неизвестной / 6 декабря
- Министр культуры Чечни поручил пресечь плагиат чеченского фольклора / 10 января
- Издатель «Тинькофф журнала» и его жена погибли «при трагических обстоятельствах» / 10 декабря
- Где и когда смотреть индивидуальную женскую гонку Кубка мира по биатлону / 4 декабря
- Результаты местных выборов в Украине станут известны до конца года, если не будет исков – ЦИК / 23 декабря
- Задержанным по делу об убийстве сына депутата Соболева сообщили о подозрении / 3 декабря
- В шведской церкви появился алтарь с раем для секс-меньшинств / 5 декабря