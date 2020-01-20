Опубликован текст поправок в Конституцию

В проекте закона о поправке в Конституцию говорится, что одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков.

Кроме того, в документе прописано, что премьер-министр, а также члены правительства назначаются президентом после их утверждения Госдумой, а президентом может быть гражданин, достигший 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, без иностранного гражданства, передает РИА «Новости».

Ранее в понедельник Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции.

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Последнее: В проекте закона о поправке в Конституцию говорится, что одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков. Кроме того, в документе прописано, что премьер-министр, а также члены правительства назначаются президентом после их утверждения Госдумой, а президентом может быть гражданин, достигший 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 […]