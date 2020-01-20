Опубликован текст поправок в Конституцию

20.01.2020, 16:37, Новости дня

В проекте закона о поправке в Конституцию говорится, что одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков.

Кроме того, в документе прописано, что премьер-министр, а также члены правительства назначаются президентом после их утверждения Госдумой, а президентом может быть гражданин, достигший 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, без иностранного гражданства, передает РИА «Новости».

Ранее в понедельник Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В проекте закона о поправке в Конституцию говорится, что одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков. Кроме того, в документе прописано, что премьер-министр, а также члены правительства назначаются президентом после их утверждения Госдумой, а президентом может быть гражданин, достигший 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика