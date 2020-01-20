Президент по новому законопроекту станет формировать состав Госсовета

20.01.2020, 16:37, Новости дня

Президент России, согласно новому проекту закона, будет формировать Госсовет, статус этого органа будет определяться федеральным законом.

Об этом со ссылкой на документ информирует РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что рабочая группа по разработке поправок в Конституцию направила Путину письмо с предложениями по ключевым вопросам статуса Госсовета.



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Последнее: В проекте закона о поправке в Конституцию говорится, что одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков. Кроме того, в документе прописано, что премьер-министр, а также члены правительства назначаются президентом после их утверждения Госдумой, а президентом может быть гражданин, достигший 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 […]

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