Мнение: Новый генеральный прокурор РФ

20.01.2020, 16:32, Разное

Новый Генеральным прокурором РФ станет пока еще действующий заместитель Бастрыкина в Следственном Комитете Игорь Краснов.
Демшиза уже бурлит, так как Краснов в период своей работы в Следкоме занимался расследованиями: против Навального и ФБК, убийством Немцова, хищениями на космодроме "Восточный", гибелью связанных с Ходорковским журналистов в ЦАР и так далее. Явно не рукопожатная фигура, что уже вылилось в достаточно забавную истерику в Фейсбуке и Твиттере на тему того, что Краснов "покрывает Пригожина", "не расследует убийство Немцова" и "преследует Навального". Ужас!

Куда со своего поста уйдет Чайка, пока неясно. В официальных заявлениях говорится "в связи с переходом на другую работу".
Шутки за 300 про сына Чайки оставлю для комментаторов.

PS. Ожидается, что сегодня будут названы и члены нового кабинета министров и тогда станет понятно, что именно придет на смену правительству Медведева.

Источник: Colonel Cassad



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Последнее: Новый Генеральным прокурором РФ станет пока еще действующий заместитель Бастрыкина в Следственном Комитете Игорь Краснов.Демшиза уже бурлит, так как Краснов в период своей работы в Следкоме занимался расследованиями: против Навального и ФБК, убийством Немцова, хищениями на космодроме "Восточный", гибелью связанных с Ходорковским журналистов в ЦАР и так далее. Явно не рукопожатная фигура, что уже вылилось […]

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