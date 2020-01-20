Глава Чувашии извинился за слова «мочить журналистов», но сказал, что их «переиначили»

Глава Чувашии Михаил Игнатьев днем 20 января извинился за призыв «мочить» отдельных журналистов и блогеров, который произнес накануне. За сутки до этого высокопоставленный чиновник призвал «мочить» приехавших в регион представителей СМИ и соцсетей, которые критикуют власти в России и пишут, «как хорошо в Европе, как хорошо в Америке».
«Нужно четко обозначить – надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить. Рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают», – заявил губернатор в воскресенье.
«Смысл моей речи был в другом, но, как бывает обычно, все
передернули и переиначили», – выступил Игнатьев совсем в другом тоне днем в понедельник, после того, как его речь широко разошлась в СМИ.
«У тех, чьи чувства задел словом «мочить», я, человек с доброй душой, прошу прощения», – приводятся слова Игнатьева на официальном портале Чувашии в понедельник. Отдельно чиновник заметил, что «всегда корректно относился к журналистам, которые объективно критикуют, корректно подают статьи».
«На самом деле он имел в виду людей, которые называют себя журналистами, но преследуют единственную цель – любыми
путями дискредитировать власть, – подчеркивается в пресс-релизе региональных чиновников, которые работают с Игнатьевым. – Эти люди приезжают в Чувашию из других регионов, их с республикой ничего не связывает. Они не гнушаются никакими средствами, будь то провокации, в которые втягиваются даже священнослужители, или публикация откровенной лжи».
Слова Игнатьева вызвали резкую критику в журналистском сообществе, но официально никто из чиновников слова коллеги не осудил.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Глава Чувашии Михаил Игнатьев днем 20 января извинился за призыв «мочить» отдельных журналистов и блогеров, который произнес накануне. За сутки до этого высокопоставленный чиновник призвал «мочить» приехавших в регион представителей СМИ и соцсетей, которые критикуют власти в России и пишут, «как хорошо в Европе, как хорошо в Америке». «Нужно четко обозначить – надо их мочить, как в народе говорят. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Плачкова: Монобольшинству необходимо остановить турбопринтер и изменить закон о языке / 7 декабря
- Мнения: Еще пару лет мы сможем читать настоящие новости / 15 декабря
- В Госдуму внесли проект об освобождении участников войны от оплаты ЖКУ / 10 января
- Собянин сообщил, что количество вагонов в поездах на МЦД увеличат / 25 ноября
- Сбербанк назвал самые популярные способы кражи денег с карт / 6 декабря
- В Сенате США увидели угрозу начала войны из-за убийства иранского генерала / 3 января
- Неизвестные устроили погром в центре помощи детям-инвалидам в Севастополе / 9 декабря
- Польская студентка поиздевалась над «нарушившей иерархию» украинкой / 26 ноября