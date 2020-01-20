Глава Чувашии извинился за слова «мочить журналистов», но сказал, что их «переиначили»

20.01.2020, 16:31, Новости дня

Глава Чувашии Михаил Игнатьев днем 20 января извинился за призыв «мочить» отдельных журналистов и блогеров, который произнес накануне. За сутки до этого высокопоставленный чиновник призвал «мочить» приехавших в регион представителей СМИ и соцсетей, которые критикуют власти в России и пишут, «как хорошо в Европе, как хорошо в Америке». 

«Нужно четко обозначить – надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить. Рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают», – заявил губернатор в воскресенье. 

 

«Смысл моей речи был в другом, но, как бывает обычно, все

передернули и переиначили», – выступил Игнатьев совсем в другом тоне днем в понедельник, после того, как его речь широко разошлась в СМИ. 

«У тех, чьи чувства задел словом «мочить», я, человек с доброй душой, прошу прощения», – приводятся слова Игнатьева на официальном портале Чувашии в понедельник. Отдельно чиновник заметил, что «всегда корректно относился к журналистам, которые объективно критикуют, корректно подают статьи». 

 

«На самом деле он имел в виду людей, которые называют себя журналистами, но преследуют единственную цель – любыми

путями дискредитировать власть, – подчеркивается в пресс-релизе региональных чиновников, которые работают с Игнатьевым. – Эти люди приезжают в Чувашию из других регионов, их с республикой ничего не связывает. Они не гнушаются никакими средствами, будь то провокации, в которые втягиваются даже священнослужители, или публикация откровенной лжи». 

Слова Игнатьева вызвали резкую критику в журналистском сообществе, но официально никто из чиновников слова коллеги не осудил. 



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Последнее: Глава Чувашии Михаил Игнатьев днем 20 января извинился за призыв «мочить» отдельных журналистов и блогеров, который произнес накануне. За сутки до этого высокопоставленный чиновник призвал «мочить» приехавших в регион представителей СМИ и соцсетей, которые критикуют власти в России и пишут, «как хорошо в Европе, как хорошо в Америке».  «Нужно четко обозначить – надо их мочить, как в народе говорят. […]

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