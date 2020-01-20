В России появилась новая богатейшая женщина? Это дочь бывшего президента Анголы Изабель душ Сантуш

Богатейшая женщина в Африке – и в России

46-летняя Изабель душ Сантуш – самая богатая женщина Африки, журнал Forbes оценивает ее состояние в $2,1 млрд. Состояние Елены Батуриной, которую журнал по состоянию на 2019 год называл богатейшей женщиной России, – $1,2 миллиарда. С учетом того, что у душ Сантуш есть российский паспорт, в российском рейтинге женщин-бизнесменов Forbes могли бы произойти изменения. Но у принадлежащих ей активов непростая история, а на часть из них наложены судебные ограничения.

Сантуш – дочь Жозе Эдуарду душ Сантуша, который почти сорок лет, с 1979 по 2017 год занимал пост президента Анголы. Мать Изабель –уроженка Пензы Татьяна Куканова. Сейчас дочери африканского политика принадлежат доли в нескольких крупных ангольских и португальских компаниях, в том числе в ангольском мобильном операторе Unitel и португальской нефтегазовой компании Galp. В в 2016-2017 годах душ Сантуш возглавляла крупнейшую государственную нефтяную компанию Анголы – Sonangol.

В 2017 году, после того, как Жозе Эдуарду душ Сантуш ушел с поста президента, Изабель уехала из Анголы в Дубай. На родине ее обвиняют в выводе из ангольских госкомпаний миллиарда долларов, а также в попытке перевести 10 миллионов евро в Россию. В конце 2019 года ее активы в Анголе были заморожены, власти страны добиваются ее экстрадиции.

Паспорт РФ как защита от экстрадиции

9 января Сантуш объявила, что имеет российское гражданство. У РФ и Анголы нет договора о выдаче, и российский паспорт может помочь ей избежать экстрадиции на родину.

О том, что Изабель душ Сантуш может быть гражданкой РФ в начале 2020 года сообщило португальское издание Expresso. По данным издания, в конце 2019-го адвокат душ Сантуш указал российское гражданство в реестре акционеров двух мальтийских компаний, аффилированных с Сантуш и ее мужем.

В интервью ТАСС 9 января Сантуш пояснила, что никогда не входила в российское гражданство, а «приобрела его по рождению». Однако эти ее слова вызывают сомнения. Изабель родилась в 1973 году в советском Баку, где учились ее будущие родители. Вскоре после рождения дочери Куканова и будущий президент Анголы переехали в Африку. Когда отец Изабель занял пост президента, ей было шесть лет. При этом даже если у Сантуш был паспорт СССР, неясно, когда и при каких обстоятельствах она стала гражданкой России.

Все обвинения в коррупции Изабель душ Сантуш отвергает, а дела, заведенные против нее в Анголе, считает политическим мотивированными. 15 января в интервью португальскому каналу RTP она связала преследование с тем, что в 2022 году намеревается баллотироваться на пост президента страны. При этом, по данным Expresso, Конституция Анголы не позволяет гражданам с двойным гражданством выдвигаться в президенты республики.

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