«Барселона» минимально обыграла «Гранаду», «Мальорка» разгромила «Валенсию». Результаты 20-го тура чемпионата Испании

19 января прошло пять матчей 20-го тура чемпионата Испании, сообщает официальный сайт испанской Ла Лиги.

«Мальорка» – «Валенсия» – 4:1

Голы: Раильо, 7, Будимир, 22, 41, Родригес, 79 – Торрес, 82

Удаление: Парехо, 51 («Валенсия»)

«Бетис» – «Реал Сосьедад» – 3:0

Голы: Иглесиас, 27, Хакин, 44, Каналес, 90+5

«Вильярреал» – «Эспаньол» – 1:2

Голы: Касорла, 62 (пенальти) – Лопес, 5, Де Томас, 47

Удаление: Лопес, 59 («Эспаньол»)

«Атлетик» – «Сельта» – 1:1

Голы: Гарсия, 76 (пенальти) – Рафинья, 56

«Барселона» – «Гранада» – 1:0

Гол: Месси, 76

Удаление: Санчес, 69 («Гранада»)

Еще пять поединков 20-го тура чемпионата Испании прошли 17-го и 18 января. Результаты моно посмотреть по ссылке.

Турнирная таблица Ла Лиги:

Скриншот: laliga.com

Скриншот: laliga.com

Поединки 21-го тура чемпионата Испании пройдут с 24-го по 26 января.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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