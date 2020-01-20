«Барселона» минимально обыграла «Гранаду», «Мальорка» разгромила «Валенсию». Результаты 20-го тура чемпионата Испании

19 января прошло пять матчей 20-го тура чемпионата Испании, сообщает официальный сайт испанской Ла Лиги.
«Мальорка» – «Валенсия» – 4:1
Голы: Раильо, 7, Будимир, 22, 41, Родригес, 79 – Торрес, 82
Удаление: Парехо, 51 («Валенсия»)
«Бетис» – «Реал Сосьедад» – 3:0
Голы: Иглесиас, 27, Хакин, 44, Каналес, 90+5
«Вильярреал» – «Эспаньол» – 1:2
Голы: Касорла, 62 (пенальти) – Лопес, 5, Де Томас, 47
Удаление: Лопес, 59 («Эспаньол»)
«Атлетик» – «Сельта» – 1:1
Голы: Гарсия, 76 (пенальти) – Рафинья, 56
«Барселона» – «Гранада» – 1:0
Гол: Месси, 76
Удаление: Санчес, 69 («Гранада»)
Еще пять поединков 20-го тура чемпионата Испании прошли 17-го и 18 января. Результаты моно посмотреть по ссылке.
Турнирная таблица Ла Лиги:
Скриншот: laliga.com
Скриншот: laliga.com
Поединки 21-го тура чемпионата Испании пройдут с 24-го по 26 января.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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