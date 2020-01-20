Экс-полковник Захарченко рассказал о «переданной» покровителям записке

Экс-полковник Дмитрий Захарченко, отбывающий срок в исправительной колонии №5 в Мордовии, прокомментировал появление «секретной записки», которую он якобы передал своим покровителям на волю.
«Прочитал эту «записку». Фейк. Даже стиль текста не мой. Естественно, я никому ее не передавал. Уверен, что ее, как и другие псевдодоказательства по моим делам подготовили и выдали в СМИ за мою заинтересованные лица», – сообщил Захарченко «Московскому Комсомольцу» через своего адвоката.
Записка, по его словам, была якобы обнаружена следствием в компьютере, изъятом в жилище его гражданской жены. Записку Захарченко будто бы передал людям, чьи незаконные действия он «прикрывал», будучи сотрудником правоохранительных органов, информирует РИА «Новости».
Экс-полковник заявил, что записка – «очередная попытка привязать» к нему «каких-то людей, подельников и преступления».
Напомним, в июне Захарченко был вынесен приговор. Бывший полковник обвинялся в получении взяток, 17 октября Мосгорсуд смягчил приговор до 12,5 лет колонии.
Захарченко был присвоен статус заключенного, склонного к побегу и нападению на представителей властей. В ноябре его перевели в мордовскую колонию, где он подрался с заключенным.
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