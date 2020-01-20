Офис прокурора зарегистрировал 14 уголовных производств после допроса освобожденных заложников боевиков

Прокуроры Департамента Офиса генерального прокурора по надзору в уголовных производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, по результатам допросов бывших заложников боевиков «ЛДНР», освобожденных 29 декабря 2019 года, зарегистрировали 14 уголовных производств о нарушении законов и обычаев войны. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
В своих показаниях освобожденные украинцы сообщили о жестоком обращении с гражданским населением, пытках, применении физического насилия боевиками и их пособниками.
«Обстоятельства совершения зарегистрированных преступлений и лица, их совершившие, будут устанавливаться в пределах объединенного уголовного производства по фактам ведения агрессивной войны против Украины представителями власти Российской Федерации, должностными лицами вооруженных сил РФ, членами незаконных вооруженных организаций «ДНР» и «ЛНР», и жестокого обращения с гражданским населением и военнопленными», – отметили в пресс-службе ведомства.
Украинскими правоохранителями уже установлено 160 мест несвободы на временно оккупированной территории Донбасса, добавили в Генпрокуратуре.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Глава Чувашии Михаил Игнатьев днем 20 января извинился за призыв «мочить» отдельных журналистов и блогеров, который произнес накануне. За сутки до этого высокопоставленный чиновник призвал «мочить» приехавших в регион представителей СМИ и соцсетей, которые критикуют власти в России и пишут, «как хорошо в Европе, как хорошо в Америке». «Нужно четко обозначить – надо их мочить, как в народе говорят. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Перед увольнением члены НАПК и выплатили себе по 100-180 тыс. грн «на социально-экономические потребности» – Новак / 19 декабря
- Умер главный конструктор БМП-2 и БМП-3 / 2 января
- Глава Львовской ОГА заявил, что возвращается к адвокатской практике / 24 декабря
- В новогоднем обращении Макрона заметили ошибку в летоисчислении / 4 января
- Иран направил в ООН письмо с предостережением в адрес США / 8 января
- Медведев оценил перспективы Союзного государства РФ и Белоруссии / 5 декабря
- Суд на Украине встал на сторону уволенного за антисемитизм консула / 16 декабря
- Зеленский на год продлил действие закона об особом статусе Донбасса / 18 декабря