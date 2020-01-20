Офис прокурора зарегистрировал 14 уголовных производств после допроса освобожденных заложников боевиков

Прокуроры Департамента Офиса генерального прокурора по надзору в уголовных производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, по результатам допросов бывших заложников боевиков «ЛДНР», освобожденных 29 декабря 2019 года, зарегистрировали 14 уголовных производств о нарушении законов и обычаев войны. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В своих показаниях освобожденные украинцы сообщили о жестоком обращении с гражданским населением, пытках, применении физического насилия боевиками и их пособниками.

«Обстоятельства совершения зарегистрированных преступлений и лица, их совершившие, будут устанавливаться в пределах объединенного уголовного производства по фактам ведения агрессивной войны против Украины представителями власти Российской Федерации, должностными лицами вооруженных сил РФ, членами незаконных вооруженных организаций «ДНР» и «ЛНР», и жестокого обращения с гражданским населением и военнопленными», – отметили в пресс-службе ведомства.

Украинскими правоохранителями уже установлено 160 мест несвободы на временно оккупированной территории Донбасса, добавили в Генпрокуратуре.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Глава Чувашии Михаил Игнатьев днем 20 января извинился за призыв «мочить» отдельных журналистов и блогеров, который произнес накануне. За сутки до этого высокопоставленный чиновник призвал «мочить» приехавших в регион представителей СМИ и соцсетей, которые критикуют власти в России и пишут, «как хорошо в Европе, как хорошо в Америке». «Нужно четко обозначить – надо их мочить, как в народе говорят. […]