Рябков провел встречу с новым послом США Салливаном

Замглавы МИД Сергей Рябков провел встречу с новым американским послом Джоном Салливаном, информирует дипведомство.
Салливан вручил Рябкову копии верительных грамот, сообщается на сайте ведомства.
Дипломаты обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, Рябков пожелал послу успешной работы и выразил надежду на продвижение российско-американского диалога и продвижение взаимовыгодного сотрудничества двух стран.
Ранее в понедельник Салливан заявил, что рассчитывает на сотрудничество с российским правительством по важным вопросам, включая денуклеаризацию Корейского полуострова и Афганистан.
Власти США утвердили Салливана в должности посла в середине декабря. Посольство США заявило, что Салливан, который прибыл в Москву 16 января, надеется на улучшение отношений Москвы и Вашингтона.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Глава Чувашии Михаил Игнатьев днем 20 января извинился за призыв «мочить» отдельных журналистов и блогеров, который произнес накануне. За сутки до этого высокопоставленный чиновник призвал «мочить» приехавших в регион представителей СМИ и соцсетей, которые критикуют власти в России и пишут, «как хорошо в Европе, как хорошо в Америке». «Нужно четко обозначить – надо их мочить, как в народе говорят. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- График нормандского саммита изменили. Встреча «четверки» начнется в ближайшее время, затем Зеленский проведет переговоры с Путиным / 9 декабря
- Генсек НАТО проведет внеочередное заседание из-за гибели Сулеймани / 5 января
- Животновод оценила пользу виртуальной реальности для коров / 25 ноября
- Палата представителей объявила импичмент Трампу / 19 декабря
- Меркель в рамках нормандского саммита проведет двухсторонние переговоры с Зеленским и Путиным / 6 декабря
- Тутберидзе после конфликта с Плющенко вспомнила Цветаеву / 15 декабря
- Ветераны ВМС США — при Трампе вооружённые силы стали слишком политизированными / 4 декабря
- Обновленный кроссовер Cadillac XT5 продают в России / 9 декабря