Рябков провел встречу с новым послом США Салливаном

Замглавы МИД Сергей Рябков провел встречу с новым американским послом Джоном Салливаном, информирует дипведомство.

Салливан вручил Рябкову копии верительных грамот, сообщается на сайте ведомства.

Дипломаты обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, Рябков пожелал послу успешной работы и выразил надежду на продвижение российско-американского диалога и продвижение взаимовыгодного сотрудничества двух стран.

Ранее в понедельник Салливан заявил, что рассчитывает на сотрудничество с российским правительством по важным вопросам, включая денуклеаризацию Корейского полуострова и Афганистан.

Власти США утвердили Салливана в должности посла в середине декабря. Посольство США заявило, что Салливан, который прибыл в Москву 16 января, надеется на улучшение отношений Москвы и Вашингтона.

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