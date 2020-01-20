Кремль: Путин решил свериться с точкой зрения россиян по изменениям в Конституцию

Общероссийское голосование по изменениям в Конституцию де-юре не обязательно, но президент Владимир Путин решил свериться с точкой зрения россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Есть понимание, что это именно должно быть голосование, причем это голосование в целом является необязательным, потому что речь идет об изменениях, которые не относятся к сфере фундаментальных статей основного закона. Но президент посчитал необходимым именно свериться с точкой зрения народа, поэтому он и говорил об этом голосовании. Хотя, еще раз повторяю, де-юре оно не является обязательным», – сообщил Песков, передает РИА «Новости».
Так он ответил на вопрос о том, есть ли понимание относительно механизма и сроков проведения голосования по изменениям в Конституцию.
Песков уточнил, что решений о форме и времени голосования по изменениям в Конституцию пока нет, они будут оформлены по итогам работы Конституционной комиссии, передает ТАСС.
Он также добавил, что комиссия по разработке поправок в Конституцию состоит из разных срезов общества. «Ну здесь мне трудно ответить на ваш вопрос. Естественно, из разных срезов общества, представителей самых разных профессий, групп социальных и разной специализации», – сообщил Песков.
Напомним, Путин в рамках послания Федеральному собранию предложил вынести на всероссийское голосование ряд поправок в Конституцию. В частности, глава государства предложил наделить Госдуму правом утверждать премьера и правительство. Президент, согласно предложению Путина, не сможет отклонить кандидатуры, которые поддержали депутаты.
Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о предложенной Путиным политической реформе, а также рассказывала о том, как менялась Конституция России.
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Последнее: Общероссийское голосование по изменениям в Конституцию де-юре не обязательно, но президент Владимир Путин решил свериться с точкой зрения россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Есть понимание, что это именно должно быть голосование, причем это голосование в целом является необязательным, потому что речь идет об изменениях, которые не относятся к сфере фундаментальных статей основного закона. […]
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