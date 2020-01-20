Стало известно о странном поведении Хафтара на берлинской конференции

На конференции по Ливии в Берлине подписывать соглашение о перемирии отказался именно командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщил дипломатический источник в Москве.

«В Берлине именно Хафтар отказался подписывать соглашение о перемирии. Вел себя странно: отключил телефон, не выходил на связь, никого не предупредив, уехал», – передает его слова РИА «Новости».

Напомним, в воскресенье в Берлине состоялась Международная конференция по Ливии. Участвовали не менее 10 глав государств и правительств. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что участники конференции согласовали план по урегулированию, также сообщалось, что участники конференции договорились о создании комитета по мониторингу, призвали к разоружению военизированных формирований в Ливии. Кроме того, было предложено создать механизм экономического восстановления страны.

Глава МИД РФ Сергей Лавров положительно оценил итоги конференции, но заметил, что в подходах между сторонами конфликта сохраняются различия, в частности, глава ПНС Фаиз Сарадж также отказался от переговоров с командующим ЛНА Хафтаром.





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