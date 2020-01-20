Стало известно о странном поведении Хафтара на берлинской конференции

20.01.2020, 16:26, Новости дня

На конференции по Ливии в Берлине подписывать соглашение о перемирии отказался именно командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщил дипломатический источник в Москве.

«В Берлине именно Хафтар отказался подписывать соглашение о перемирии. Вел себя странно: отключил телефон, не выходил на связь, никого не предупредив, уехал», – передает его слова РИА «Новости».

Напомним, в воскресенье в Берлине состоялась Международная конференция по Ливии. Участвовали не менее 10 глав государств и правительств. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что участники конференции согласовали план по урегулированию, также сообщалось, что участники конференции договорились о создании комитета по мониторингу, призвали к разоружению военизированных формирований в Ливии. Кроме того, было предложено создать механизм экономического восстановления страны.

Глава МИД РФ Сергей Лавров положительно оценил итоги конференции, но заметил, что в подходах между сторонами конфликта сохраняются различия, в частности, глава ПНС Фаиз Сарадж также отказался от переговоров с командующим ЛНА Хафтаром.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Общероссийское голосование по изменениям в Конституцию де-юре не обязательно, но президент Владимир Путин решил свериться с точкой зрения россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Есть понимание, что это именно должно быть голосование, причем это голосование в целом является необязательным, потому что речь идет об изменениях, которые не относятся к сфере фундаментальных статей основного закона. […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика