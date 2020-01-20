Американские астрономы прогнозируют до конца XXI века появление новой яркой звезды

20.01.2020, 16:21, Разное

В ходе очередной, 235-й встречи Американского астрономического сообщества, учёные озвучили прогноз на будущее. Согласно предположениям специалистов, до конца XXI века с большой вероятностью может появиться новая яркая звезда.
Начиная с конца XIX века астрономы проводят наблюдение за расположенной в созвездии Стрелы двойной звездой V Sagittae, состоящей из двух карликов — красного и белого. Последний имеет большую гравитацию, а потому постепенно «притягивает» к себе другое небесное тело, что в результате должно завершиться полным поглощением, сопровождающимся мощным взрывом и рождением новой яркой звезды.

Астрономы отмечают, что в последние годы неоднократно наблюдались кратковременные вспышки, а сама система становится ярче. Исходя из этого, прогнозируется появление нового космического объекта, что должно произойти примерно между 2067-2099 годами, но точнее дату пока определить не представляется возможным. При этом рождение звезды смогут наблюдать жители Земли, информирует интернет-портал «Слово и Дело».



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