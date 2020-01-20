У звезды телесериала «Годунов» Марии Андреевой родился первенец

20.01.2020, 16:21, Разное

Российская актриса и звезда сериала «Годунов» и фильма «Духless» Мария Андреева родила первенца. Из-за того, что артистка предпочитает не афишировать свою личную жизнь, о беременности общественность ничего не знала все девять месяцев, а о положении актрисы проинформированы были лишь самые близкие люди.
Сейчас Мария Андреева получает поздравления от подписчиков. Сына она и Антон Хундадзе (для него это второй ребенок) назвали Ильей, но подробности о его весе и росте 33-летняя актриса решила не уточнять. Помимо подписчиков, Марию Андрееву с рождением первенца поздравили Светлана Бондарчук и бывшая жена Андрея Урганта Елена Романова.

Ранее ходили слухи, что Мария Андреева и столичный стоматолог Антон Хундадзе переживают кризис. Актриса даже обручальное кольцо не носила. Многие полагали, что у нее развивается бурный романы с Данилой Козловским, который впоследствии не подтвердился.



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