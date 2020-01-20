Ребенок сломал позвоночник в санкт-петербургском ТЦ

Ребенок получил серьезную травму во время прыжков на батуте в торговом центре. Инцидент произошел в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщает 78.ru.
Прибывшие медики диагностировали у мальчика перелом трех позвонков. Пострадавшего доставили в хирургическое отделение в состоянии средней степени тяжести, передает газета «Петербургский дневник».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Общероссийское голосование по изменениям в Конституцию де-юре не обязательно, но президент Владимир Путин решил свериться с точкой зрения россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Есть понимание, что это именно должно быть голосование, причем это голосование в целом является необязательным, потому что речь идет об изменениях, которые не относятся к сфере фундаментальных статей основного закона. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Анна на шее / 21 декабря
- Обозреватель — в следующем году украинцам придётся затянуть пояса / 25 ноября
- Эксперты: широкое внедрение 5G увеличит мощность и частоту DDoS-атак / 29 ноября
- Гаджеты: Телевизоры Samsung The Wall Luxury с дисплеями MicroLED по цене до 1 680 000 долларов (2 фото) / 9 декабря
- Трамп запланировал посетить всемирный экономический форум в Давосе / 17 декабря
- Украина и РФ продолжат переговоры по транзиту газа 20 декабря в Минке – «Газпром» / 20 декабря
- Зеленский об ОРДЛО: А что, сейчас нет стены? Живая стена уже есть / 7 декабря
- Госдеп США дал подрядчикам «Северного потока 2» месяц на остановку работ / 27 декабря