Ребенок сломал позвоночник в санкт-петербургском ТЦ

20.01.2020, 16:19, Разное

Ребенок получил серьезную травму во время прыжков на батуте в торговом центре. Инцидент произошел в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщает 78.ru.

Прибывшие медики диагностировали у мальчика перелом трех позвонков. Пострадавшего доставили в хирургическое отделение в состоянии средней степени тяжести, передает газета «Петербургский дневник».



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