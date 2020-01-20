В РПЦ выступили против уничтожения икон в результате аукциона

В Московском патриархате заявили, что уничтожение икон и церковной утвари в результате аукциона в Ростовской области является недопустимым. В РПЦ призвали организаторов торгов пожертвовать нереализованные предметы нуждающимся приходам.

Сообщение о торгах, на которых будут выставлены 135 икон, 33 креста с цепями, 15 панагий, а также другие церковные скульптуры и сувениры, размещено на сайте территориального управления Росимущества в Ростовской области. Аукцион пройдет 23 января, все средства от реализации церковной утвари будут перечислены в бюджет. Общая стоимость лотов составляет около 474 тыс. рублей.

Предметы церковной утвари и иконы выставлены на аукцион со скидкой 60%. В сообщении на сайте ведомства указано, что прием заявок на участие в торгах осуществлялся до 20 января.

Однако в ТУ Росимущества в Ростовской области сообщили, что выставят лоты со скидкой 90% от начальной стоимости. Имущество не удалось продать ни по изначальной стоимости, ни со скидкой 30 и 60 процентов.

«На сегодняшний день прием заявок окончен, заявок нет», – сообщил представитель ведомства РИА «Новости».

«В соответствии с постановлением правительства, если нет заявок при снижении цены на 90%, то имущество подлежит уничтожению. На практике подобная цена вызывает большой ажиотаж и спрос и ни разу не приводила к тому, чтобы имущество не было реализовано», – добавили в областном Росимуществе. Отмечается, что это касается не только предметов церковного обихода, но и всех других видов реализуемого имущества.

«Каким бы ни был исход аукциона, уничтожение религиозных святынь представляется недопустимым», – сообщил РИА «Новости» заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Представитель РПЦ выразил надежду, что «у организаторов аукциона или собственников предметов хватит такта пожертвовать их любому нуждающемуся в них православному приходу, если они не будут реализованы».

Пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский подчеркнул, что памятники культуры не могут быть уничтожены, так как у государства достаточно механизмов для регулирования этого процесса. «На это одно незначительное положение о конкурсах есть значительное количество конституционных норм и законов, направленных на охрану памятников культуры», – считает он.

Ранее на парижском аукционе за 3 млн 12 тыс. евро ушли с молотка архив и библиотека адмирала Александра Колчака.

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