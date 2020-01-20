МВФ дал прогноз по росту экономики России

Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз по росту экономики РФ в 2020 году на уровне 1,9%, в будущем году ожидается ускорения роста до 2%, следует из доклада фонда по мировой экономике World Economic Outlook (WEO) Update.
В докладе отмечено, что позитивными факторами для мирового роста стали улучшение настроений на рынках. Уточняется, что этого удалось достичь благодаря преодолению нижней точки спада уровня активности в обрабатывающей промышленности и мировой торговле, а также благодаря положительным новостям о торговых переговорах между США и Китаем и уменьшению опасности Brexit без сделки, передает РИА «Новости».
Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, в 2020 году рост экономики РФ составит 1,7%, целевой – 2%.
Между тем, глава МВФ предрекла новую Великую депрессию.
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