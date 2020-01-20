Украина выплатила Штепе €3600 тыс. по решению ЕСПЧ

Бывший мэр Славянска Донецкой области Неля Штепа, которой в Украине инкриминируют посягательство на территориальную целостность и создание террористической группы, получила €3600 тыс. компенсации по решению Европейского суда по правам человека за нарушение права на свободу. Об этом в комментарии «Укринформу» рассказал адвокат Штепы Александр Шадрин.

«Неля Штепа выиграла дело в ЕСПЧ и получила денежную компенсацию за нарушение права на свободу и справедливый суд», – подчеркнул адвокат.

По его словам, сейчас его подзащитная находится в Славянске и ждет очередного вызова в суд в Харькове.

Шадрин добавил, что Штепа не собирается уезжать из Украины, любит свою страну и надеется на справедливый суд.

Штепу задержали 11 июля 2014 года. Ей объявили подозрение по статьям «посягательство на территориальную целостность Украины» и «создание террористической группы или организации» за действия во время захвата Славянска боевиками Игоря Гиркина (Стрелкова).

20 сентября 2017 года суд Харькова выпустил Штепу из СИЗО под круглосуточный домашний арест в Славянске. 21 сентября стало известно, что на нее надели электронный браслет.

С января 2018 года, после окончания срока домашнего ареста, на нее не распространяется ни одна мера пресечения.

Делом Штепы занимались Октябрьский, Червонозаводский, Коминтерновский и Ленинский райсуды Харькова. Судьи брали самоотводы. 6 марта 2018 года Апелляционный суд Харьковской области направил дело Штепы в Орджоникидзевский райсуд Харькова.

Заседание 4 марта 2019 года не состоялось из-за госпитализации Штепы. Затем слушания переносились еще несколько раз – из-за неявки Штепы или ее защитников, а также когда судьи уходили в отпуск.

3 июля Штепа не смогла приехать в суд, так как ее автомобиль застрял в дороге из-за пробитых колес, писало издание KHARKIV Today.

22 октября Орджоникидзевский райсуд Харькова впервые после 16 месяцев перерыва смог продолжить подготовительное заседание по делу Штепы.

Штепа жаловалась на затягивание судебного процесса в Украине. Решение рассматривать дело Штепы в приоритетном порядке ЕСПЧ принял в апреле 2018 года.

Заявитель требовала €8650 в качестве компенсации материального ущерба, который она понесла в виде потенциальной потери заработной платы, и €30 тыс. в качестве компенсации морального вреда. Суд отклонил первое требование, но присудил €3600 в качестве компенсации морального вреда.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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