Детали: Чиновников переведут из разряда «бизнес» в разряд «служение»

Наши доблестные «оппо», для которых вид на жительство любой другой страны или израильский паспорт важней всего, что происходит в «стране пребывания», вообще набрали в рот воды по поводу требования Владимира Путина конституционно запретить топовым слугам народа иметь не то что второе гражданство, но и просто вид на жительство в любой другой стране.

Наши доблестные «оппо», для которых вид на жительство любой другой страны или израильский паспорт важней всего, что происходит в «стране пребывания», вообще набрали в рот воды по поводу требования Владимира Путина конституционно запретить топовым слугам народа иметь не то что второе гражданство, но и просто вид на жительство в любой другой стране.

«Предлагаю на конституционном уровне закрепить обязательные требования к лицам, которые занимают должности, критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны. А именно: главы субъектов Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, Председатель Правительства, его заместители, федеральные министры, руководители иных федеральных органов, а также судьи не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства».

Еще более забавно молчание навальнят, так как любимая тема разоблачений как оппозиции, так и анонимных телеграм-каналов – у кого из власти какое второе гражданство, недвижимость или ВНЖ за пределами страны. Нет, я, конечно, понимаю, почему они заткнулись – о чем теперь писать, кого разоблачать? Более того, Путин вдруг оказался тем самым главоппозиционером, которому надоело, что чиновники ездят по пятницам в Лондон сразу после совещания.

Я не шучу, знаю одно министерство, где по пятницам совещания проводились с 7 утра, потому что министру надо было успеть на утренний рейс в Лондон к деткам и аромату цветов Сент-Джеймс парка.

У этого противоестественного явления есть свои исторические корни в пределах новейшей истории. В годы, когда в стране рулили кумиры и работодатели нынешних оппозиционеров – Гусинский с Березовским – могло быть так, что заместитель руководителя Совета безопасности ходил на заседания, будучи гражданином Израиля.

Да, это был все тот же Борис Абрамыч, которому надо поставить памятник за то, как быстро он показал, что, связываясь с олигархами, страна превращается в карикатуру. Правда, он сам был карикатурой поэтому сделал это невольно. Но ярко.

Вот вы сейчас представляете члена совета безопасности РФ с дарконом в кармане? Я – нет. Но от этого не легче. Потому что еще сложней представить себе американского конгрессмена, который ездит по пятницам в Москву к семье, в особнячок на Рублевке. Тогда почему то, что абсолютно неприемлемо и невозможно для американского чиновника, так легко осуществляется в случае с российским? Отвечая на этот вопрос и защищая московско-лондонского чиновника, попробуйте сформулировать это так, чтобы не представить родину эдакой крипто-колонией.

Понятно, что так продолжаться уже не может. Надоело не только Путину. Надоело простому народу смотреть на этот бесконечный фестиваль компрадорства. Что тебя, болезный, так тянет в Европу? Устрицы? Так их и тут предостаточно. Квартирка в Лондоне? Не думаю, что ты в Москве живешь в общежитии. Воздух свободы? Так и ты вроде не активист-журналист с «Эха Москвы», а чиновник. Горные лыжи? Езжай в Сочи! А стало быть, ответа всего два – или ты более лоялен к стране-потенциальному противнику, или прячешь наворованное там же.

Тут какие-то смешные отечественные политологи, которые даже смешнее чем чиновники-космополиты, стали утверждать, что инициатива Путина вызовет «массовое недовольство чиновников». А? Что? Где? Высказывать недовольство этой инициативной – значит расписаться публично или непублично, но все равно расписаться, в том, что ты или вор, или агент влияния чуждой державы. И пора в отставку или при прочих сопутствующих обстоятельствах незаконного обогащения – в лагерь. Там тебя уже ждет хорошая компания, есть даже вице-премьеры.

Более того, не случайно в русских премьерах теперь бывший топовый налоговик, который умудрился отстроить систему, по которой уплата налогов прозрачней некуда. А стало быть, у него в папочках – увесистые тома того, что непрозрачно. С фамилиями, с именами родственников, с адресами регистрации в Челси. Самое время для массового недовольства чиновников. Кто первый? Подходи. С вещами.

Если Путин требует ввести эту норму в Конституцию, значит, наболело и обычные приказы не выполняются, или он знает, чего хочет простой народ. Кстати, а что тут плохого? Только хорошее. Перевести процесс руководства страной из разряда «бизнес» в разряд «служение». Немногим это по плечу. Так остальных никто и не держит. Только наворованное сдайте обратно в кассу.

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