Кадыров исключил для себя работу за пределами Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не собирается уходить со своего поста, пишут СМИ.

«У меня нет и никогда не было интереса работать за пределами республики, покинуть республику и никогда мне не предлагали другую должность. Я хочу закончить карьеру в своей республике, я никуда не собираюсь уходить», – сообщил Кадыров, передает РИА «Новости».

Глава Чечни отметил, что стоит какому-либо чиновнику не появиться в эфире день-два, по этому поводу сразу начинаются слухи.

В январе глава Чечни подписал указ о назначении временно исполняющего обязанности руководителя республики на время его нетрудоспособности, позднее стало известно, что Кадыров принял такое решение, чтобы пройти курс лечения.

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