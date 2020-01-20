Диетологи рассказали о пользе ферментированных продуктов

Диетологи рассказали, какой вред и пользу несут в себе ферментированные продукты. К таковым относятся молочные йогурты, сыр и кефир, вино, пиво и другие. В процессе ферментации они могут наполняться необходимыми витаминами и минералами.

Эксперты объяснили, что процесс ферментации может происходить только в живой клетке, ведь для этого необходимы специальные вещества — ферменты. Производители часто заявляют,что после обработки их продукция способствует лучшему пищеварению, благодаря содержанию в ней пробиотиков. Они дольше хранятся, а при кислой среде не распространяются бактерии.

Как отмечают диетологи, действительно ферментированные продукты могут помочь наладить работу пищеварительной системы, способствовать потере веса и улучшению состояния кожи. К тому же они помогут нормализовать психическое состояние человека. Но стоит обратить внимание, что при язве желудка или двенадцатиперстной кишки, аллергических реакциях или повышенной кислотности от подобных продуктов стоит отказаться. Тем, кому их все же можно, не стоит злоупотреблять ферментированными продуктами.

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