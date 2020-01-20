«Они договорились обо всем»: Пелагея и Телегин готовятся к разводу и разделу элитной недвижимости

20.01.2020, 16:04, Разное

Отечественная певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин готовятся к разводу и разделу элитной недвижимости. Процесс предполагается абсолютно мирный.
Сама популярная исполнительница намерена решать все вопросы в цивилизованной форме, по ее словам, это означает «интеллигентно, достойно и как положено». Об этом заявляет и бывшая теща спортсмена, сообщившая журналистам, что пара договорилась «обо всем». Светланова Ханова пояснила о хороших отношениях с Иваном Телегиным и назвала его «абсолютно не жадным». Хотя возможность «пожадничать» у него и была. Загородный четырехэтажный особняк в коттеджном поселке Подмосковья и три квартиры в самой столице не стали «камнем раздора» для экс-супругов. Недвижимость за городом Телегин отдал в распоряжение Пелагеи и маленькой дочери Таси, которая будет жить с мамой. Дом потребует немалых вложений, так как не завершены даже отделочные работы, а на сегодня они приостановлены. Условием, на котором настоял спортсмен, является прекращение его участия в строительстве коттеджа.

Инсайдеры выяснили также, что певица располагает элитными квартирами в разных районах Москвы: двумя трехкомнатными и однокомнатной. О расставании с мужем Пелагея пояснила в декабре прошлого года.



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