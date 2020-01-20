Минэкономики предложило за 2,1 млрд рублей создать в России аналог сервиса GitHub

Минэкономики в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» внесло предложение о создании в РФ аналога сервиса GitHub. Для реализации инновации потребуется около 2,1 млрд рублей, но некоторые эксперты считают, что собственное хранилище открытого кода в свете возможного отключения страны от репозиториев из-за санкций Запада – мера необходимая.

Согласно предложению Минэкономики, в российском варианте GitHub можно хранить копии пользующихся самой большой популярностью имеющихся в зарубежных открытых источниках программ. На текущий момент новый проект не получил одобрения членов правительства, но, если это всё же произойдёт, то первое отечественное хранилище может начать работу уже в 2021 году, а через три года после этого к нему планируют добавить ещё четыре репозитория.

По мнению Игоря Кравченко, замдиректора «Рексофт», создание аналога GitHub не лишено смысла, так как риск ограничения доступа к сервису американского технологического гиганта Microsoft существует, а потому необходима «подстраховка», не требующая огромных средств на реализацию. При этом хранилище может стать востребованным, если к его созданию привлечь профессионалов из РФ и союзных государств, которые также хотят иметь независимую от США площадку по работе над открытыми проектами.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Конституционный суд по запросу президента будет проверять конституционность законов до их подписания главой государства, говорится в проекте закона о поправке в Конституцию России. «Конституционный Суд Российской Федерации: по запросу Президента Российской Федерации проверяет конституционность законов, принятых в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 107 и частью 2 статьи 108 Конституции Российской Федерации, до их подписания Президентом […]