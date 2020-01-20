Минэкономики предложило за 2,1 млрд рублей создать в России аналог сервиса GitHub

Минэкономики в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» внесло предложение о создании в РФ аналога сервиса GitHub. Для реализации инновации потребуется около 2,1 млрд рублей, но некоторые эксперты считают, что собственное хранилище открытого кода в свете возможного отключения страны от репозиториев из-за санкций Запада – мера необходимая.
Согласно предложению Минэкономики, в российском варианте GitHub можно хранить копии пользующихся самой большой популярностью имеющихся в зарубежных открытых источниках программ. На текущий момент новый проект не получил одобрения членов правительства, но, если это всё же произойдёт, то первое отечественное хранилище может начать работу уже в 2021 году, а через три года после этого к нему планируют добавить ещё четыре репозитория.
По мнению Игоря Кравченко, замдиректора «Рексофт», создание аналога GitHub не лишено смысла, так как риск ограничения доступа к сервису американского технологического гиганта Microsoft существует, а потому необходима «подстраховка», не требующая огромных средств на реализацию. При этом хранилище может стать востребованным, если к его созданию привлечь профессионалов из РФ и союзных государств, которые также хотят иметь независимую от США площадку по работе над открытыми проектами.
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