Вести — вандалы осквернили памятник жертвам холокоста в Кривом Роге

В городе Кривой Рог неизвестные осквернили памятник жертвам холокоста. Как передают «Вести», вандалы закрасили красной краской слова, которые были написаны на мемориальной стеле, установленной в память о 15 тыс. евреев Криворожья, погибших от рук нацистов.



Twitter

Неизвестные осквернили памятник жертвам холокоста, который находится рядом с синагогой, в Кривом Роге. Как пишут «Вести», о происшествии в своем Twitter сообщил посол Израиля на Украине Джоэль Лион.

Вандалы закрасили красной краской слова, которые были написаны на мемориальной стеле, установленной в память о 15 тыс. евреев Криворожья, погибших от рук нацистов.

На своей странице в соцсети посол написал о данном преступлении и акцентировал внимание на том, что акт вандализма произошел за несколько дней до дня памяти жертв холокоста. Джоэль Лион отметил, что памятник находится недалеко от места проживания родителей президента Украины Владимира Зеленского, и выразил надежду на торжество справедливости в этом деле.

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