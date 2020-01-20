Суд вынес наказание актрисе Бочкаревой за хранение наркотиков

Актриса Наталья Бочкарева, задержанная за хранение наркотиков в сентябре прошлого года, оштрафована судом на 30 тыс. рублей.
Об этом информирует РИА «Новости».
Напомним, в сентябре СМИ сообщали о задержании актрисы с наркотиками в белье, было опубликовано видео задержания. Сама артистка назвала эту информацию ложью.
Бочкареву также лишили водительских прав на один год и восемь месяцев и оштрафовали на 30 тыс. рублей за отказ проходить медосвидетельствование.
В конце декабря уголовное дело в отношении Бочкаревой, обвиняемой по ч. 1 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств»), было передано в суд.
В январе следствие постановили прекратить уголовное дело против Бочкаревой и назначить ей штраф. Сама актриса вину признала.
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