Суд вынес наказание актрисе Бочкаревой за хранение наркотиков

20.01.2020, 15:58, Новости дня

Актриса Наталья Бочкарева, задержанная за хранение наркотиков в сентябре прошлого года, оштрафована судом на 30 тыс. рублей.

Об этом информирует РИА «Новости».

Напомним, в сентябре СМИ сообщали  о задержании актрисы с наркотиками в белье, было опубликовано видео задержания. Сама артистка назвала эту информацию ложью.

Бочкареву также лишили водительских прав на один год и восемь месяцев и оштрафовали на 30 тыс. рублей за отказ проходить медосвидетельствование.

В конце декабря уголовное дело в отношении Бочкаревой, обвиняемой по ч. 1 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств»), было передано в суд.

В январе следствие  постановили прекратить уголовное дело против Бочкаревой и назначить ей штраф. Сама актриса вину признала.



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