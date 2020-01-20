Нафтогаз не исключил прямых закупок газа у Газпрома

Глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что компания может рассмотреть вариант закупки газа напрямую у Газпрома.
«Первый фактор находится в рамках контроля «НАК «Нафтогаз Украины» – это цена и коммерческие параметры, является ли это справедливой, рыночной ценой. За последние шесть лет справедливую цену «Газпром» нам не предлагал ни разу», – сообщил Коболев в интервью «Украина 24», передает «Интерфакс».
Он добавил, что у Газпрома нет препятствий для принятия участия в аукционах по закупке газа Нафтогазом.
Напомним, 30 декабря РФ и Украина подписали пакет соглашений по транзиту газа через Украину. Транзитный контракт на пять лет гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года.
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