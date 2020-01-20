Moody’ понизило рейтинг Гонконга, прогноз пересмотрен на «стабильный»

Агентство Moody's снизило долгосрочные рейтинги эмитента и приоритетного необеспеченного долга правительства Гонконга до «Aa3» с «Aa2». Прогноз изменен с «негативного» на «стабильный».

Рейтинговое решение отражает мнение Moody's, что ситуация с управлением в регионе оказалась хуже, чем предполагалось.

По мнению агентства, у администрации Гонконга нет реальных планов по решению политических, экономических и социальных проблем населения. Эти проблемы вышли на первый план во время протестов в последние девять месяцев.

При этом агентство изменило «негативный» инвестиционный прогноз на «стабильный», что отражает превосходное финансовое состояние Гонконга и макроэкономическую стабильность. Как ожидают аналитики Moody's, эта тенденция «будет сохраняться в период политических и социальных событий, обусловленных слабым или отрицательным ростом ВВП».

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