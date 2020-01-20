Мнение: Купание в проруби

Религия по самой своей идее должна помогать людям формировать личность.
Это древний способ переплавки инфантильного существа в зрелое.
Вместо детской грандиозности должно формироваться понимание, что на все — воля Божья, а возможности человека — от сих до сих.
И долг твой — трудиться внутри этих границ.
И благодарить Бога следует за его щедрость, и нельзя гневить его унынием и хулой.
Все это — про внутренний локус, идеальный внутренний локус, а еще про адекватную самооценку, в общем — про надежные личные границы.
Но люди с внешним локусом способны извратить все.
Они могут считать себя верующими, но веру будут понимать не как свою обязанность служить Богу, а как обязанность Бога служить себе.
Верую, дескать, что Бог спасет и сделает все по-моему.
Бог — их родитель, у которого можно отжать все, чего хочется. Дойная корова.
Они готовы выполнять какие-то ритуалы, но за это ждут от Бога благодати.
Иногда ритуалы нехитрые, вроде отстоять службу и хлебнуть святой водички, перекрестить лоб и три раза прочесть Отче наш, поклониться иконе и зажечь свечку. Выполнил и будет по-твоему.
А иногда ритуалы сложней и опасней, настоящий квест или даже экстрим, но тогда и благодати за выполнение этого ритуала ожидается куда больше.
Внешний локус — это то, что способно превратить в бесовщину все.
Чего стоит массовая уверенность, что простудиться в ледяной проруби на Крещение невозможно?
Представляете, насколько сильно убеждение, что долг Бога гарантировать в этот день безопасность каждому?
Это ведь человечек — хозяин Бога, а тот его верная нянька и преданный слуга.
Остается человечку дотащить свой зад до проруби, окунуть туда и на него должна снизойти благодать.
Во всяком случае беды его минуют.
Заработал себе право носить корону весь год.
Великий пост тоже у некоторых превращается в мракобесие. Главное — не есть мясо и за это Бог обязан очистить тело и душу.
Типа договор такой.
Каждый ресторан предлагает «постные» деликатесы, оксюморон, чтобы обмануть наивного Бога, вкусно и сытно покушать, но и условие договора формально соблюсти.
И тогда Богу ничего не останется, как обслужить человечка, который в пост не ел курицу, но ел трюфеля и крабов.
Маленькие хитрецы, которые обвели наивного папу вокруг пальца.
А уж за погружение в купель на Крещение папа тем более обязан все желания выполнить.
Как Святой Николай на Рождество обязан подарки и исполнение желания.
Крещение для многих превращается в праздник беснующихся эксгибиционистов. От адреналина захватывает дух и водка с горячим чаем возбуждает как пиратский грог.
И все было бы ничего, пусть бы бесновались, если бы в ледяную воду не окунали детей.
По тому, сколько родителей готовы рисковать не только своими почками, но и почками детьми, видно масштаб фанатизма.
Фанатизм — это самый внешний локус из возможных внешних локусов, это мега-штурманство.
Фанатик уверен, что все будет так, как он придумал, не видит препятствий, ощущает себя в слиянии с Богом.
Слияние — это значит, что фанатик сам себя считает Богом, единым целым с ним.
Он уверен, что точно знает, чего хочет Бог, он находится с ним в постоянном открытом диалоге.
Это не просто лаз в голову Бога, это жизнь в теле Бога, это идентификация с Богом и власть над ним.
Для чего возникли религиозные ритуалы?
Чтобы облегчить обращение к духовной работе через предметный ряд.
Чтобы физически себя настроить и огранизовать.
Но во всем должна быть скромность и смирение, осознание, что волю божью и промысел Бога человеку знать невозможно, не по рангу и не по статусу ему такое. Даже к начальнику в кабинет без приглашения лезть нельзя, а уж к Богу и подавно. Микроб и Вселенная.
Молиться полезно, но не превращая молитву в нытье или ультиматумы, как делают многие.
Молитва — это благодарность Богу, а не жалоба на его плохую работу.
Если у человека внешний локус, то молись он хоть с утра до ночи, в этом никакого смирения не будет, а будет требовательная настойчивость.
Будут Штурман и Попрошайка, которые пытаются давить на Бога и навязывать ему свою волю.
В общем-то это был бы Сатана, если бы человек не был настолько ничтожен и слаб.
Но амбиции у этого слабого и ничтожного человека именно такие как у Сатаны, не меньше.
Купались вчера в водоемах, друзья?
Пост перед Рождеством соблюдали? А Великий будете?
Какие-то еще ритуалы выполняете?
Каким образом и с какой целью?
Источник: Эволюция
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