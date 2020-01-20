Мнение: Купание в проруби

Религия по самой своей идее должна помогать людям формировать личность.

Это древний способ переплавки инфантильного существа в зрелое.

Вместо детской грандиозности должно формироваться понимание, что на все — воля Божья, а возможности человека — от сих до сих.

И долг твой — трудиться внутри этих границ.

И благодарить Бога следует за его щедрость, и нельзя гневить его унынием и хулой.

Все это — про внутренний локус, идеальный внутренний локус, а еще про адекватную самооценку, в общем — про надежные личные границы.

Но люди с внешним локусом способны извратить все.

Они могут считать себя верующими, но веру будут понимать не как свою обязанность служить Богу, а как обязанность Бога служить себе.

Верую, дескать, что Бог спасет и сделает все по-моему.

Бог — их родитель, у которого можно отжать все, чего хочется. Дойная корова.

Они готовы выполнять какие-то ритуалы, но за это ждут от Бога благодати.

Иногда ритуалы нехитрые, вроде отстоять службу и хлебнуть святой водички, перекрестить лоб и три раза прочесть Отче наш, поклониться иконе и зажечь свечку. Выполнил и будет по-твоему.

А иногда ритуалы сложней и опасней, настоящий квест или даже экстрим, но тогда и благодати за выполнение этого ритуала ожидается куда больше.

Внешний локус — это то, что способно превратить в бесовщину все.

Чего стоит массовая уверенность, что простудиться в ледяной проруби на Крещение невозможно?

Представляете, насколько сильно убеждение, что долг Бога гарантировать в этот день безопасность каждому?

Это ведь человечек — хозяин Бога, а тот его верная нянька и преданный слуга.

Остается человечку дотащить свой зад до проруби, окунуть туда и на него должна снизойти благодать.

Во всяком случае беды его минуют.

Заработал себе право носить корону весь год.

Великий пост тоже у некоторых превращается в мракобесие. Главное — не есть мясо и за это Бог обязан очистить тело и душу.

Типа договор такой.

Каждый ресторан предлагает «постные» деликатесы, оксюморон, чтобы обмануть наивного Бога, вкусно и сытно покушать, но и условие договора формально соблюсти.

И тогда Богу ничего не останется, как обслужить человечка, который в пост не ел курицу, но ел трюфеля и крабов.

Маленькие хитрецы, которые обвели наивного папу вокруг пальца.

А уж за погружение в купель на Крещение папа тем более обязан все желания выполнить.

Как Святой Николай на Рождество обязан подарки и исполнение желания.

Крещение для многих превращается в праздник беснующихся эксгибиционистов. От адреналина захватывает дух и водка с горячим чаем возбуждает как пиратский грог.

И все было бы ничего, пусть бы бесновались, если бы в ледяную воду не окунали детей.

По тому, сколько родителей готовы рисковать не только своими почками, но и почками детьми, видно масштаб фанатизма.

Фанатизм — это самый внешний локус из возможных внешних локусов, это мега-штурманство.

Фанатик уверен, что все будет так, как он придумал, не видит препятствий, ощущает себя в слиянии с Богом.

Слияние — это значит, что фанатик сам себя считает Богом, единым целым с ним.

Он уверен, что точно знает, чего хочет Бог, он находится с ним в постоянном открытом диалоге.

Это не просто лаз в голову Бога, это жизнь в теле Бога, это идентификация с Богом и власть над ним.

Для чего возникли религиозные ритуалы?

Чтобы облегчить обращение к духовной работе через предметный ряд.

Чтобы физически себя настроить и огранизовать.

Но во всем должна быть скромность и смирение, осознание, что волю божью и промысел Бога человеку знать невозможно, не по рангу и не по статусу ему такое. Даже к начальнику в кабинет без приглашения лезть нельзя, а уж к Богу и подавно. Микроб и Вселенная.

Молиться полезно, но не превращая молитву в нытье или ультиматумы, как делают многие.

Молитва — это благодарность Богу, а не жалоба на его плохую работу.

Если у человека внешний локус, то молись он хоть с утра до ночи, в этом никакого смирения не будет, а будет требовательная настойчивость.

Будут Штурман и Попрошайка, которые пытаются давить на Бога и навязывать ему свою волю.

В общем-то это был бы Сатана, если бы человек не был настолько ничтожен и слаб.

Но амбиции у этого слабого и ничтожного человека именно такие как у Сатаны, не меньше.

Купались вчера в водоемах, друзья?

Пост перед Рождеством соблюдали? А Великий будете?

Какие-то еще ритуалы выполняете?

Каким образом и с какой целью?

Источник: Эволюция

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