Мнение: Матчество

В России набирает силу новая мода — матчество. Социально ответственные девушки направляются твёрдой походкой в ЗАГСы, бросают на стол свои паспорта и требуют изменить им отчество.

Была Ангелина Георгиевна, стала Ангелиной Снежановной. Раньше по матери посылали, а теперь стали называть себя и гордиться:



Фото: Соцсети

Что удивительно и приятно, поветрие это — наше. Нигде в мире нет отчеств, и наши радикалки почти сами придумали выразить свой протест против патриархального засилья общества.

И действительно ведь, дело это я одобряю. На мой взгляд, это — правильно.

Судите сами, что у нас есть семья?

Мама-брошенка вместе с разведённой в 1930 году бабушкой воспитывают ребёнка. Где папа? Нет папы. Женщины сами себе родили деточку. Так зачем же ребёнку отчество?

Или мама прижила ребёночка от любовничка. Муж её думает, что дочка его, хотя по статистике 30% детей зачаты на стороне. Только мать знает, кто на самом деле отец, но отчество-то при живом муже другое не дашь!

Матчество — это более честно. К тому же, роль отца сводится чаще всего лишь к процессу зачатия даже в с виду нормальных семьях. А рожала, страдала, мучилась — женщина.

Справедливо ли, что у ребёнка и фамилия, и отчество от мужчины? А от матери тогда что — анонимные гены соседа?

По-моему, будет куда более интересно — а главное, и информативно! — если у детей появится возможность брать матчество.

Приходит к тебе, например, Зара Диановна, и ты сразу же понимаешь, кто перед тобой стоит. Или Диана нагуляла Зару на своей основной работе, или муж сбежал, или его вообще не было.

А как вы относитесь к идее матчества? Одобряете? Осуждаете? Почему? Готовы сами избавиться от отчества? А детям своим хотите дать матчество?

Источник: Лена Миро

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