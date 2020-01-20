Признала вину: Бочкареву засняли в суде после скандала с наркотиками

20.01.2020, 15:51, Разное

20 января актриса Наталья Бочкарева явилась на заседание суда по делу о хранении наркотических средств. Звезда сериала «Счастливы вместе» появилась в учреждении в сопровождении охранников.

Как передает «Пятый канал», следствие направило ходатайство о прекращении уголовного преследования и назначении актрисе штрафа. Такое решение связано с тем, что Наталья Бочкарева признала вину и полностью раскаялась.

Напомним, в начале октября прошлого года СМИ сообщили о том, что звезда сериала «Счастливы вместе» была задержана сотрудниками ГИБДД. При обыске правоохранители обнаружили у актрисы запрещенные вещества. Было возбуждено уголовное дело.



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