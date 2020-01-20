Признала вину: Бочкареву засняли в суде после скандала с наркотиками

20 января актриса Наталья Бочкарева явилась на заседание суда по делу о хранении наркотических средств. Звезда сериала «Счастливы вместе» появилась в учреждении в сопровождении охранников.

Как передает «Пятый канал», следствие направило ходатайство о прекращении уголовного преследования и назначении актрисе штрафа. Такое решение связано с тем, что Наталья Бочкарева признала вину и полностью раскаялась.

Напомним, в начале октября прошлого года СМИ сообщили о том, что звезда сериала «Счастливы вместе» была задержана сотрудниками ГИБДД. При обыске правоохранители обнаружили у актрисы запрещенные вещества. Было возбуждено уголовное дело.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Конституционный суд по запросу президента будет проверять конституционность законов до их подписания главой государства, говорится в проекте закона о поправке в Конституцию России. «Конституционный Суд Российской Федерации: по запросу Президента Российской Федерации проверяет конституционность законов, принятых в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 107 и частью 2 статьи 108 Конституции Российской Федерации, до их подписания Президентом […]