Белоруссия договорилась с Россией по компенсации за «грязную» нефть

Белоруссия достигла соглашения с российской стороной о подходах и методике компенсации за «грязную» нефть, сообщили в пресс-службе белорусского правительства.

«Такие переговоры были. Что касается итогов: стороны достигли соглашения о подходах и методике компенсации за «грязную» нефть», – сообщили в пресс-службе, не уточнив подробностей, передает РИА «Новости».

По словам представителя и.о. зампреда российского правительства Дмитрия Козака Ильи Джуса, Козак встречался с вице-премьером Белоруссии Игорем Ляшенко.

«Стороны регулярно ведут переговоры на уровне специалистов», – отметили в пресс-службе по поводу перспектив нового раунда белорусско-российских переговоров в нефтяной сфере.

Ранее в январе белорусский лидер Александр Лукашенко подписал указ о введении экологического налога на транзит нефти. Экономист Дмитрий Болкунец в комментарии для газеты ВЗГЛЯД заявил, что Москва на этот шантаж Минска не поддастся, а белорусскую экономику ждет крах.

Однако позже источник заявил, что налог на транзит нефти через Белоруссию не имеет отношения к России, платить его будет «Гомельтранснефть Дружба».

Напомним, в апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти и приостановила прием сырья. Транзит в Западную Европу прекратился, началось расследование. «Чистая» российская нефть начала поступать в июне, а страны-получатели нефти запросили у РФ компенсацию.

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