Эрдоган объяснил ситуацию с отправкой военных в Ливию

Турция еще не отправила в Ливию войска, сейчас там присутствуют только военные советники, сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
«Мы не посылаем туда военную силу прямо сейчас. Мы просто отправили туда команду военных советников и инструкторов», – передает РИА «Новости» Эрдогана.
Отметим, что 16 января Эрдоган сообщил об отправке военных в Ливию, чтобы поддержать силы Правительства национального согласия Фаиза Сарраджа. Эрдоган до этого обещал преподать Хафтару урок.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Фильм, «Витамин Д. Большой скачок», который был выпущен государственным телеканалом «Наука» и позиционируется как «научно-популярный», не имеет отношения к популяризации науки. Об этом на своей странице в Facebook заявил Петр Талантов, врач, научный журналист, популяризатор доказательной медицины. В своем подробном разборе он указывает, что фильм больше похож на рекламный ролик. Талантов рассказал, что этот фильм […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- США потребовали немедленно прекратить прокладку «Северного потока – 2» / 21 декабря
- Директора ФБК задержали в Москве сразу после отбытия им административного ареста / 16 декабря
- «И все почернели от зависти»: журналист показал «любимого губернатор» Путина / 2 декабря
- Полицейские спасли младенца в ходе расследования кражи под Красноярском / 18 декабря
- В мире: РФ и Венгрия объединяются против образования Украины / 3 декабря
- СК сообщил о задержании нового фигуранта «московского дела» / 28 ноября
- Мост обрушился под самосвалом в Оренбургской области / 2 декабря
- «Портинвест» недоплачивает государству $40 млн в год из-за махинаций с линейными скидками – СМИ / 17 января