Эрдоган объяснил ситуацию с отправкой военных в Ливию

20.01.2020, 15:51, Новости дня

Турция еще не отправила в Ливию войска, сейчас там присутствуют только военные советники, сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы не посылаем туда военную силу прямо сейчас. Мы просто отправили туда команду военных советников и инструкторов», – передает РИА «Новости» Эрдогана.

Отметим, что 16 января Эрдоган сообщил об отправке военных в Ливию, чтобы поддержать силы Правительства национального согласия Фаиза Сарраджа. Эрдоган до этого обещал преподать Хафтару урок.



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