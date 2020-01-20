СК начал проверку после просьбы Путину помочь 94-летней пенсионерке

Управление СК по Брянской области проверяет законность отказа органов власти оформлять льготы 94-летней местной жительнице, дочь которой попросила президента Владимира Путина помочь в получении соцподдержки, информирует пресс-служба СУ СК.
«Проводится доследственная проверка. Будет дана оценка правомерности отказа региональных органов исполнительной власти и местного самоуправления в предоставлении льгот и выплат пожилой женщине», – передает ТАСС сообщение СУ СК.
Напомним, в субботу президент Владимир Путин пообещал помочь 94-летней петербурженке, которая живет без льгот и без лекарств. О ней президенту рассказала дочь женщины. О пенсионерке с президентом она смогла поговорить во время его общения с ветеранами Санкт-Петербурга в ходе памятных мероприятий по случаю Дня прорыва блокады Ленинграда 18 января.
Надежда Панченко рассказала, что ее мать Софья Степановна – ветеран Великой Отечественной войны и ветеран труда. Во время войны она была в оккупации, работала в тылу. Шесть лет назад она упала в своем доме в селе Куршановичи и сломала шейку бедра, врачи приехали к ней, но не доставили в больницу, а позже не были оформлены документы об инвалидности.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Фильм, «Витамин Д. Большой скачок», который был выпущен государственным телеканалом «Наука» и позиционируется как «научно-популярный», не имеет отношения к популяризации науки. Об этом на своей странице в Facebook заявил Петр Талантов, врач, научный журналист, популяризатор доказательной медицины. В своем подробном разборе он указывает, что фильм больше похож на рекламный ролик. Талантов рассказал, что этот фильм […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Фейк «Вестей недели»: в Москве с рекордной скоростью построили ультрасовременную транспортную систему / 25 ноября
- Власть согласилась поставить под сомнение дело Майдана в рамках переговоров об обмене – «Голос» / 28 декабря
- Сторону потерпевших возмутила тактика адвокатов историка Соколова / 11 декабря
- Иностранные СМИ оценили предложенные Путиным инициативы по Конституции России / 15 января
- SCMP — теряя доступ к американским университетам, Huawei отправилась за научными талантами в Россию / 5 декабря
- Новый посол США выразил надежду на сотрудничество с правительством России / 20 января
- В Лондоне на берегу Темзы нашли мертвого кита / 1 декабря
- В Пентагоне ответили на вопрос о возможности ударов по культурным объектам Ирана / 7 января