Вучич назвал «особой честью» приглашение в Москву на 9 мая

Президент Сербии Александар Вучич на встрече с российским послом в Сербии Александром Боцан-Харченко назвал приглашение на парад Победы 9 мая 2020 года в Москве «особой честью».

«Президент Вучич сказал, что считает особой честью тот факт, что он и в этом году примет участие в праздновании 75-летия Дня Победы 9 мая в Москве и сможет снова напомнить об общей приверженности братских народов Сербии и РФ славной традиции свободы», – передает ТАСС сообщение пресс-службы Вучича.

Также президент Сербии сообщил о намерении принять участие в Пятом всемирном форуме, который посвящен Холокосту в мемориальном центре Яд Вашем в Иерусалиме, который состоится 23 января. Туда же приедет Владимир Путин.

Ранее президент РФ сообщил, что Вучич принял приглашение об участии в юбилее Победы 9 мая 2020 года. Также были приглашены к участию в параде на Красной площади сербские военные.

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