Мнение: Война — это модно

Пока два лидера пытаются наступить на горло своей гордости и, наконец, прийти к общему решению, первые лица других стран продолжают всячески им помогать. В очередной раз организаторам не удалось обеспечить прямые переговоры представителей Ливии, а потому ради долгожданного примирения был устроен саммит, в ходе которого участники встречи беседовали с Файезом Сараджем и Халифом Хафтаром, но уже по отдельности. Комично, не правда ли?



И пускай многие считают, что Берлинская конференция по большей части провалилась, некоторые решения по враждующим сторонам всё же были приняты. В первую очередь, было согласовано итоговое коммюнике, которое предполагает, что тех, кто нарушит ранее подписанное соглашение о прекращении огня, будут ждать санкции. Этот же документ фиксирует и недопущение вмешательства внешних сил в конфликт. Пункт, по сути, в первую очередь направлен против Анкары. Хотя президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган к моменту оглашения окончательного решения конференцию уже покинул, вместо него интересы страны представлял министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Что касается оценок участников конференции, все они в один голос отмечают скорее позитивный характер встречи. Так, президент России Владимир Путин поделился с прессой, что главным, по его мнению, итогом, стало прекращение непосредственно крупномасштабных боевых действий.



Канцлер ФРГ Ангела Меркель также лаконично рассказала о договорённостях, достигнутых на конференции, пояснив, что теперь дело за малым — ждать, когда документы будут одобрены Советом Безопасности ООН.

Исполняющий обязанности главы МИД Сергей Лавров тоже не остался в стороне и согласился с коллегами о «полезности» данного мероприятия. Он указал, что несмотря на то, что разногласия между сторонами внутриливийского конфликта по-прежнему сохраняются, членам конференции удалось оказать максимальное содействие в разрешении сложившейся ситуации. Теперь же, по словам дипломата, лидеры надеются на сознательность Сараджера и Хафтара, которую второй, впрочем, уже давно проявил.

К слову, о так называемом «провале» встречи. Многие политологи считают, что берлинская конференция, в отличие от переговоров в Москве, не дала ливийскому кризису конкретного механизма действий. Эксперты отмечают, что для западных СМИ конфликты на Востоке скорее своеобразный тренд, а площадку в Германии они во многом использовали для пиара.



Добавлю, что встреча, которая шла в закрытом режиме, стала уже второй за неделю попыткой усадить стороны конфликта за стол переговоров. До встречи в Берлине переговоры по Ливии прошли в Москве 12 января.

Источник: Теория элит

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