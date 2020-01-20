Осужденной в Кувейте россиянке сократили срок

20.01.2020, 15:37, Новости дня

Апелляционный суд Кувейта сократил срок заключения россиянке Марии Лазаревой с десяти до семи лет за растрату средств Кувейтского портового управления.

«Следующий вердикт был принят в ответ на апелляцию на слушаниях 20 января: к тюремному заключению на семь лет и каторжным работам приговаривается обвиняемая Мария Лазарева», – говорится в приговоре апелляционной инстанции, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

По решению суда Лазарева и ее партнер Саид Дашти должны вернуть портовому фонду 11 млн кувейтских динаров (свыше 36 млн долларов) и выплатить штраф в двойном размере (72 млн долларов). После того, как Лазарева отбудет наказание, ее вышлют из страны.

Напомним, Мария Лазарева, возглавлявшая компанию KGL Investment, была задержана властями Кувейта в ноябре 2017 года. В мае 2018 года суд эмирата приговорил ее к 10 годам тюрьмы. Перед этим суд постановил отпустить ее под залог в 9 млн кувейтских динаров (около 30 млн долларов).

Ей также был вынесен приговор по обвинению в невыполнении работ по созданию портового хаба. Однако после рассмотрения апелляции в начале мая 2019 года суд Кувейта постановил освободить Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динаров (более 65 млн долларов). В итоге она вышла на свободу 13 июня после снижения суммы залога до 1 млн кувейтских динаров (3,29 млн долларов).

В ноябре 2019 года уголовный суд Кувейта первой инстанции приговорил Лазареву к 15 годам лишения свободы и денежному штрафу.



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