В Южной Корее зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом из Китая

В Южной Корее сегодня объявили о первом случае заражения новым типом коронавируса, который ранее был зафиксирован в Китае. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Заболевшая женщина является гражданкой Китая.
Женщина прибыла в международный аэропорт Инчхон в Сеуле. Она страдала от лихорадки, респираторных заболеваний и других симптомов нового коронавируса. Тест на вирус показал положительный результат.
Агентство отмечает, что женщина на прошлой неделе посещала город Ухань в китайской провинции Хубэй, где зафиксирован очаг заболевания. Сейчас она получает медицинскую помощь в местной больнице.
В Пекине говорят, что штамм нового вируса не передается от человека к человеку, однако Всемирная организация здравоохранения не исключает такой способ передачи при определенных условиях.
За вспышкой стоит новый тип коронавируса, впервые подтвержденный 31 декабря в Ухане, китайском городе с населением более 11 миллионов человек.
Медики полагают, что таинственная вспышка пневмонии вызвана новым штаммом вируса из той же семьи, что и атипичная пневмония.
В Китае уже три человека умерли в результате респираторных заболеваний, вызванных неизвестным коронавирусом. Число заболевших превысило 200 человек.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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