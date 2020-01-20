Россия удвоила число засекающих гиперзвуковые ракеты РЛС в Арктике

20.01.2020, 15:30, Новости дня

Генеральный штаб ВС РФ намерен нарастить число способных обнаруживать гиперзвуковые цели радиолокационных станций (РЛС) «Резонанс-Н» в Арктике, пишут СМИ со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Генштаб принял решение развернуть на севере России, кроме пяти уже заказанных, еще пять РЛС «Резонанс-Н», способных обнаруживать гиперзвуковые цели», – сообщил собеседник ТАСС.

По его словам, после развертывания всех 10 РЛС «северо-восточное ракетоопасное направление будет полностью прикрыто «охотниками» за гиперзвуковыми аппаратами».

Напомним, в ноябре 2019 года в Арктике на боевое дежурство поставили третью по счету РЛС «Резонанс-Н».



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