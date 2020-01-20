Двое мужчин погибли в результате взрыва гранаты в Запорожской области

В Запорожской области в результате взрыва погибли двое мужчин, сообщает 20 января пресс-служба областной полиции.

Сообщение о том, что в селе Лежино Запорожского района обнаружены тела двух мужчин, поступило правоохранителям 19 января.

Погибшие – двое местных жителей 1981 года рождения.

«Сотрудники полиции провели тщательный осмотр и изъяли металлические обломки корпуса гранаты «Ф-1″, рычаг взрывателя и другие вещественные доказательства», – сказано в сообщении.

Изъятое направили на экспертизу.

«Правоохранители установили, что во время употребления спиртных напитков и в результате неосторожного обращения с боеприпасом, произошел взрыв, в результате которого оба мужчины скончались на месте происшествия», – добавили в полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией «несчастный случай».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Обзор «Новой». Участники конференции по Ливии согласовали план урегулирования, но так и не усадили конфликтующие стороны за стол переговоров; Полиция в Москве задержала более 10 человек на согласованном антифашистском шествии; Путин высказался против практики бессрочного пребывания у власти, а вот страна с настоящем пожизненным правителем — Великобритания — уже весной может лишиться полноценных принца и […]