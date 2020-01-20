Двое мужчин погибли в результате взрыва гранаты в Запорожской области

В Запорожской области в результате взрыва погибли двое мужчин, сообщает 20 января пресс-служба областной полиции.
Сообщение о том, что в селе Лежино Запорожского района обнаружены тела двух мужчин, поступило правоохранителям 19 января.
Погибшие – двое местных жителей 1981 года рождения.
«Сотрудники полиции провели тщательный осмотр и изъяли металлические обломки корпуса гранаты «Ф-1″, рычаг взрывателя и другие вещественные доказательства», – сказано в сообщении.
Изъятое направили на экспертизу.
«Правоохранители установили, что во время употребления спиртных напитков и в результате неосторожного обращения с боеприпасом, произошел взрыв, в результате которого оба мужчины скончались на месте происшествия», – добавили в полиции.
Правоохранители открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией «несчастный случай».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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