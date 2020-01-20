Пристайко – США: Пожалуйста, не втягивайте нас в свои внутриполитические события

Украина просит не втягивать ее во внутриполитическую борьбу в США. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на брифинге 20 января, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Что касается импичмента – эта тема уже настолько часто упоминается, настолько нам, извините, надоела, что мы в который раз хотим сказать (это к американской стороне): пожалуйста, не втягивайте нас в свои внутриполитические события. Для нас поддержка с обеих сторон (Демократической и Республиканской партий. – «ГОРДОН») в Конгрессе США – залог стойкости наших отношений с США. Мы не принимали и не собираемся принимать участия во внутриполитической борьбе и так же надеемся, что и в нашей внутриполитической борьбе другие стороны не участвуют… Нашего следа там нет, не надо искать то, чего нет», – сказал он.

24 сентября спикер Палаты представителей, представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского. Из нее следует, что президент США поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор «посмотрит на ситуацию».

Глава Белого дома называет расследование «охотой на ведьм» и настаивает, что не давил на Зеленского. Президент Украины заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему «не подталкивали», и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.

На заседании 18 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: «злоупотребление служебным положением», а также «препятствование работе Конгресса» во время проведения расследования. Демократы считают, что глава Белого дома ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

В Белом доме заявили, что Трамп хочет скорейшего рассмотрения вопроса об импичменте в Сенате Конгресса США. Большинство в Сенате принадлежит однопартийцам нынешнего американского президента – представителям Республиканской партии.

Сенат 16 января начал процесс по делу об импичменте Трампа.

18 января члены Палаты представителей США передали в Сенат 111-страничный документ с обоснованием импичмента Трампа. Юристы президента настаивают, что обе статьи импичмента должны быть отклонены.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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