В Ираке возобновились антиправительственные протесты: ранены десятки человек

БАГДАД – Десятки иракских демонстрантов в Багдаде и других городах страны были ранены в понедельник в результате столкновений с силами безопасности, которые пытались расчистить заблокированные дороги. Об этом сообщили источники в силовых структурах и органах здравоохранения.

Антиправительственные волнения возобновились после затишья, которое продолжалось несколько недель.

Минувшей ночью демонстранты на площади Тайаран бросали бутылки с зажигательной смесью и камни в полицейских, которые в ответ применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты, сообщили Reuters очевидцы.

В других городах на юге Ирака, включая Нассирию, Кербалу и Амару, сотни демонстрантов поджигали покрышки и блокировали основные дороги. Они заявляют, что премьер-министр Адель Абдель Махди не выполнил своих обещаний, включая формирование нового правительства, подотчетного иракцам.

«[Силы безопасности] должны прекратить стрелять и целиться. Кто они, и кто мы? Обе стороны – это иракцы. Так почему вы убиваете своих братьев?» – говорила одна участница акции протеста в Багдаде, которая отказалась сообщить свое имя.

Полиция Багдада сообщила, что ее сотрудники успешно возобновили движение по дорогам, которые были перекрыты из-за «агрессивных собраний».

Массовые протесты происходят в Ираке с 1 октября. Большинство их участников – это молодые люди, требующие реформы политической системы, которая, по их мнению, полностью коррумпирована и не позволяет большинству иракцев выбраться из нищеты.

В ходе протестов было убито более 450 человек.

Число участников сократилось, но протесты возобновились на прошлой неделе, когда демонстранты попытались воспользоваться моментом в связи с привлечением внимания к угрозе американо-иранского конфликта, после того как США убили высокопоставленного иранского генерала на территории Ирака.

Убийство Касема Сулеймани, на которое Тегеран ответил ракетным ударом по двум иракским военным базам, подчеркнуло влияние некоторых иностранных держав в Ираке, особенно Ирана и США.

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