В стиле «Хатико»: Александр Домогаров снимается в фильме сына

Александр Домогаров-младший приступил к съемкам фильма «Пальма», в котором рассказывается реальная история, произошедшая в аэропорту Внуково в 1970-х. Оставленная в терминале собака несколько лет верно ждала возвращения своего хозяина, встречая каждый приземляющийся самолет Ил-18, на котором он когда-то улетел. Одну из ролей режиссер отдал своему отцу — популярному актеру Александру Домогарову. На днях съемочная командра побывала в Японии, в провинции Акита острова Хонсю, где состоялись съемки одного из эпизодов фильма. Оказалось, что японские продюсеры, заинтересовавшись историей, которая перекликается с историей Хатико, предложили Домогарову-младшему сотрудничество, а впоследствии будут продвигать картину у себя в прокате.

События происходят в наши дни: повзрослевший герой «Пальмы», которого играет Домогаров-старший, приезжает в Японию, чтобы купить собаку породы акита-ину. Я до последнего не понимал, как именно японские продюсеры хотят интегрировать свою историю в нашу картину и переживал из-за сравнений с «Хатико». Японцы же, наоборот, культивируют это сравнение. Им хотелось, чтобы история нашей Пальмы соприкоснулась с историей Хатико,

— рассказывал режиссер.

Александр Домогаров-младший Александр Домогаров с сыном Александром Домогаровым-младшим

Если честно, я не планировал снимать отца в картине, но японские продюсеры очень настаивали на этом. Несколько лет назад папа сыграл в их фильме про войну и подружился с местными кинематографистами. Кстати, именно он и познакомил меня с ними, а они придумали японскую часть, чтобы поработать вместе. Если же говорить о нашей первой совместной работе с папой, то работать с близкими всегда тяжело, но интересно! Мне кажется, мы справились!

— делится впечатлениями от совместной работы с отцом Александр Домогаров-младший.

В российский прокат фильм «Пальма» выйдет 4 июня. Главные роли в фильме играют Виктор Добронравов, Леонид Басов, Владимир Ильин, Валерия Федорович, Евгения Дмитриева, Игорь Хрипунов, Павел Майков, Владимир Симонов, Ян Цапник и другие актеры. Для исполнительницы Пальмы — 7-летней овчарки Лилии — это первая главная роль в большом кино.

По сюжету фильма Игорь Польский, улетая за границу, вынужден оставить свою овчарку по кличке Пальма прямо на взлетной полосе из-за отсутствия медицинской справки. Пальма прячется в аэропорту, изо дня в день встречая прилетающие Ил-18 в надежде, что хозяин вернется. Со временем она становится своеобразным символом аэропорта, оказываясь в центре всех важных событий в жизни его посетителей. Одновременно в аэропорт прилетает 9-летний Коля. У мальчика погибла мама, и теперь его будет воспитывать отец, пилот Вячеслав Лазарев, прежде не знавший о существовании сына. Между двумя одинокими существами — Пальмой и Колей — сразу же возникает дружба. Лазареву, чтобы заслужить доверие сына, придется пойти против правил аэропорта, поставить под угрозу мечту всей своей жизни о международных полетах, оказавшись перед выбором — карьера или семья. А также решить, что делать, когда за Пальмой вернется ее настоящий хозяин, ведь для Коли это не просто собака, а единственный друг.

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