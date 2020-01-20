Популярный певец умер на сцене во время концерта

20.01.2020, 15:26, Разное

Американский исполнитель Дэвид Олни умер на сцене во время фестиваля в штате Флорида. Трагическое известие сообщил его подруга Эми Ригби в социальных сетях.

По словам женщины, Олни внезапно прервал свое выступление, извинился перед зрителями и закрыл глаза. Слушатели подумали, что он уснул, и попытались разбудить его, однако мужчина не реагировал.

Очевидцы экстренно вызвали скорую. Прибывшие медики констатировали смерть. По предварительной версии, музыкант скончался от сердечного приступа, сообщает VSE42.ru.

Напомним, Дэвид Олни был известным американским фолк-исполнителем. Музыкант выпустил около 20 студийных альбомов. Он сотрудничал с такими артистами, как Серхио Уэбб и Джон Хэдли, передает «Вечерняя Москва».



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Последнее: Американский исполнитель Дэвид Олни умер на сцене во время фестиваля в штате Флорида. Трагическое известие сообщил его подруга Эми Ригби в социальных сетях. По словам женщины, Олни внезапно прервал свое выступление, извинился перед зрителями и закрыл глаза. Слушатели подумали, что он уснул, и попытались разбудить его, однако мужчина не реагировал. Очевидцы экстренно вызвали скорую. Прибывшие […]

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