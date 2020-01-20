В Херсоне началась спецоперация СБУ с применением военной техники

Служба безопасности Украины (СБУ) и офис генпрокурора страны проводят совместную операцию в Херсоне по ликвидации преступной организации, обвинение предъявлено ее руководителю – неназванному экс-депутату Рады, сообщила пресс-служба офиса генпрокурора.

«Прокурорами офиса генерального прокурора совместно со следователями органов СБУ 20 января в городе Херсоне и других населенных пунктах области проводится спецоперация с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества», – передает сообщение пресс-службы ТАСС.

СМИ сообщают, что в операции задействованы бронетранспортеры и силы нацгвардии. В соцсетях распространяются фото, на которых видно большое количество полиции и военной техники в Херсоне. Национальная полиция региона призывает жителей «сохранять спокойствие, не паниковать и с пониманием отнестись к временным неудобствам».

Пресс-служба офиса генпрокурора сообщает, что обвиняемый в организации преступной организации в Херсоне является также фигурантом дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

«Предпринят ряд обысков с целью поиска дополнительных доказательств в уголовном производстве по факту нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк», – сообщили в ведомстве.

В начале ноября 2018 года Гандзюк, которую летом того же года облили в Херсоне кислотой, умерла в больнице от полученных травм.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Американский исполнитель Дэвид Олни умер на сцене во время фестиваля в штате Флорида. Трагическое известие сообщил его подруга Эми Ригби в социальных сетях. По словам женщины, Олни внезапно прервал свое выступление, извинился перед зрителями и закрыл глаза. Слушатели подумали, что он уснул, и попытались разбудить его, однако мужчина не реагировал. Очевидцы экстренно вызвали скорую. Прибывшие […]