Автоновости: Спортивную Skoda Octavia VRS представят официально в марте

Спортивную версию Skoda Octavia VRS с мощными двигателями представят официально только в марте на автосалоне в Женеве. Новинку должны оснастить 250-сильным мотором и добавить гибридную версию.
Точная цена обновлённой Skoda Octavia VRS пока остаётся неизвестной, но аналитики считают, что она будет не ниже 40 тыс. евро (2,7 млн рублей). Покупатель получает не только самую «заряженную» версию седана, но и возможность выбрать между 181-сильным мотором или его ещё более мощной 250-сильной версией. Также для европейского авторынка будет доступна гибридная силовая установка. Предположительных данных об этой вариации у экспертов нет, пишет ГлобалМСК.
Несмотря на готовящуюся презентацию Skoda Octavia VRS, в РФ не стоит ожидать обновления модельного ряда. Вероятнее всего, в 2020 году никаких изменений не предвидится и для покупки будут доступны машины в кузове седан и универсал с двигателем 1,4 TSI или 1,6 MPI.
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Последнее: Спортивную версию Skoda Octavia VRS с мощными двигателями представят официально только в марте на автосалоне в Женеве. Новинку должны оснастить 250-сильным мотором и добавить гибридную версию. Точная цена обновлённой Skoda Octavia VRS пока остаётся неизвестной, но аналитики считают, что она будет не ниже 40 тыс. евро (2,7 млн рублей). Покупатель получает не только самую «заряженную» […]
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