Борис Клюев о борьбе с раком лёгких: «Лечился и буду лечиться»

Отечественный актёр театра и кино, педагог Борис Клюев недавно пояснил о борьбе с раком лёгких. Артист уже около двух лет проходит лечение от опасного недуга и останавливаться не намерен, хотя и признаёт, что со спокойствием думает о любом варианте, но всё же надеется на выздоровление.

В недавнем эфире программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» Клюев рассказал, что всегда был физически сильным человеком и серьёзно не болел, а потому сразу не придавал значения появляющимся болевым ощущениям. В 2018 году во время одной из театральных репетиций артист почувствовал боль в лёгких, впоследствии усилившуюся, и лишь через пару месяцев решил обратиться за помощью к медикам. Тогда у Бориса Владимировича диагностировали рак и он начал проходить назначенные курсы лечения.



В беседе с ведущим Клюев констатировал, что терапия приносит результат, поэтому сейчас он может нормально работать. В будущем он не планирует прерывать лечение, но готов принять даже «проигрыш» в борьбе с раком, так как уверен, что прожил интересную и разнообразную жизнь. При этом Борис Клюев надеется на возможности современной медицины и свой организм, которые в совокупности помогут ему одолеть болезнь и прожить ещё много лет.

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