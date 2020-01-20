Эксперты МГИМО назвали главные международные угрозы 2020 года

В числе возможных глобальных угроз 2020 года аналитики назвали возможность обострения вооруженных конфликтов и начало масштабного экономического кризиса, такие мнения озвучили эксперты МГИМО на пресс-конференции в ТАСС.

Пресс конференция прошла в рамках презентации ежегодного аналитического доклада «Международные угрозы 2020. Каждый сам за себя».

«Мы наблюдаем сокращение силового потенциала доминирования США в мире, видим тренд на укрепление суверенитетов среди ведущих держав, наблюдаем кризис солидарности внутри НАТО и кризис праволиберального политического проекта, видим рост военной мощи стран вне Запада. В совокупности это тенденции международной среды, которые интересам РФ способствуют. Но мы одновременно видим, что повышается вероятность применения военной силы между ведущими державами, хотя и снижается катастрофичность последствий ее использования», – сообщил директор Института международных исследований МГИМО Андрей Сушенцов, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, авторы доклада отмечают угрозу обострения вооруженных конфликтов вокруг КНДР и Ирана, а также высокую активность глобальных террористических сетей. «Украинский кризис по-прежнему является препятствием для диалога РФ и ЕС. Наблюдатели ожидают в среднесрочной перспективе начала масштабного экономического кризиса. Экономический, социальный вакуум в Центральной Евразии, к югу от российской Сибири и Дальнего Востока, препятствует энергичному развитию этого региона», – добавил Сушенцов.

Кроме того, важным элементом, вставшим на пути российских интересов, являются инициированные странами Восточной Европы «войны памяти» – «политизация истории ради достижения часто краткосрочных политических интересов, подрывающая фундаментальные основы истории, память и отношение ко Второй мировой войне».

«Мы видим, что международные отношения все в большей степени индивидуализируются, суверенизируются, страны начинают действовать не из коллективных интересов, не из интересов солидарности», – отметил эксперт.

Как отметил ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев, пока рано говорить, что «старые союзы распадаются, система союзов переформатируется».

«Смысл не в том, что распадаются старые союзы, а смысл в том, что державы средней величины или крупнейшие региональные державы начинают себя чувствовать все менее связанными старыми традиционными союзными отношениями. Они ищут способы хеджировать свои риски», – сказал он.

По мнению ведущего научного сотрудника Центра евро-атлантической безопасности МГИМО Сергея Маркедонова, в 2020 году сохранится тенденция, согласно которой РФ не будет выстраивать дружественные отношения со странами Запада на любых условиях. «Россия будет смотреть на некую детализацию. Вы хотите с нами что-то строить… Как? Каким образом? Я думаю, что РФ не будет готова поступиться собственными интересами ради идеи фикс дружить с Западом», – сообщил Маркедонов.

Он отметил, что сейчас в Европе наиболее выражены два фактора, которые противоречат друг другу: желание выстроить конструктивные отношения с Москвой и боязнь испортить отношения с Вашингтоном, лишиться военной поддержки от США. «Отсюда повестка выхода с Россией на прагматику сдерживания. Фактически содержательного диалога не ведется», – отметил аналитик.

В США политический диалог превращается в «жесткую борьбу персоналий», считает доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Безруков.

«Это новый политический расклад, начавшийся в США, потихоньку проходит по всему миру, он заходит в Европу, он заходит к нам. Вы это видите сейчас в разговорах о левом повороте», – сказал эксперт.

«Если американская экономика будет продолжать нормально развиваться, если не будет глубокого кризиса, демократам будет очень сложно забрать власть в свои руки, потому что большинство достаточно удовлетворено своим материальным положением», – добавил Безруков.

Эксперт отметил, что вторым ключевым фактором предвыборной обстановки является способность демократов выработать консенсус внутри своей партии, чтобы выставить сильного кандидата, однако консенсуса пока не наблюдается.

«Мы посмотрели, и в общем получается так, что расклад 60 на 40 в пользу (Дональда, – прим. ВЗГЛЯД) Трампа. И наше предположение сейчас: Трамп сумеет сохранить свои президентские полномочия», – сказал в заключение Безруков.

Также в 2020 году, по словам старшего научного сотрудника Центра европейских исследований МГИМО Елены Масловой, экологическая повестка продолжит набирать «новое измерение, в том числе политическое».

«Вопросы изменения климата и защиты окружающей среды уже переходят в категорию глобальных угроз и рисков», – сказала она.

«В 2019 году дискуссии об окружающей среде буквально выплеснулись на первый план политической арены, и мы сейчас близки к некому экологическому отчаянию, когда поиск оптимальной стратегии дополнился эмоциональным протестом. И речь Греты Тунберг фактически обнулила в некотором роде все предыдущие достижения в сфере попытки как-то регулировать экологическую политику», – считает эксперт.

Маслова отметила, что экологические вызовы выходят за пределы своего «изначального пространства и времени», они получают общемировое измерение и в то же время «имеют вневременной характер». «Эти угрозы и вызовы не поддаются компенсациям, никакими деньгами нельзя восполнить необратимое климатическое изменение. Таким образом, можно говорить о том, что экологический вызов — это один из вызовов общества постмодерна», – подытожила она.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что 2020 год установит новые правила мировой политической игры.

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